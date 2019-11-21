Подозреваемый в госизмене военнослужащий ЮВО арестован на два месяца

21.11.19 15:06

© РИА Новости. Игорь Зарембо

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд в четверг арестовал на два месяца военнослужащего Южного военного округа, подозреваемого в государственной измене, сообщили агентству "Интерфакс " в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Ростовским-на-Дону военным гарнизонным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказал собеседник агентства.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о военнослужащем Руслане Артыкове, который проходил службу по контракту в городе Аксай.

"Артыков служил по контракту в звании старшего лейтенанта. Он родом из города Таганрог Ростовской области, имеет высшее образование", - сказал собеседник агентства.

Ранее ФСБ России сообщило о задержании в городе Аксае (Ростовская область) российского военнослужащего, который подозревается в сборе сведений военного характера по заданию украинской военной разведки.

Там отметили, что "по имеющимся данным, военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

ФСБ России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (государственная измена), отмечается в сообщении.