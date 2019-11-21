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21.11.19 15:22

Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

© РИА Новости. Павел Львов
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Тест на наркотики при получении водительского удостоверения сдавать пока будет не нужно, Минздрав отложил вступление в силу соответствующего приказа, заявил замглавы ведомства Олег Салагай.

"С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан Министром и направлен на государственную регистрацию", - написал в четверг Салагай в своем телеграме.

Он отметил, что "будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".

Ранее в четверг нововведение прокомментировал президент Рф Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что отдавать 5 тыс. рублей за справку неприемлемо для людей, получающих минимальную зарплату.

"Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое", - заявил Путин.

"Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств - это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", - подчеркнул глава государства.

Приказ о прохождении теста на наркотики при получении прав должен был вступить в силу 22 ноября, в пятницу, сообщил "Интерфаксу" главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Брюн также рассказал, что до предполагавшегося вступления в силу приказа тесты на злоупотребление алкоголем и исследования на употребление 10 наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические картины, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенициклидин) проводились по усмотрению врача-нарколога. А согласно приказу, эти тесты при получении прав должны были стать обязательными.

Результаты анализов должны были становиться известны в течение не более чем двух часов после их сдачи.

Ранее в соцсетях появились многочисленные фотографии объявлений, висящих у кабинетов прохождения медкомиссий на водительское удостоверение, в которых говорится, что с 22 ноября стоимость данной процедуры увеличивается до 5-9 тысяч рублей.

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