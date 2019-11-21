Путин получил от Собянина именную карту "Тройка"

21.11.19 15:30

© РИА Новости. Сергей Гунеев

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин во время поездки по первому Московскому центральному диаметру подарил президенту РФ Владимиру Путину именную карту "Тройка" для оплаты проезда.

В четверг Путин открыл движение по первому такому маршруту и сам проехал на поезде от Белорусского вокзала до станции Фили и обратно в сопровождении мэра столицы.

В числе первых пассажиров на этом маршруте также были губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник президента Игорь Левитин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В вагоне поезда мэр столицы передал президенту карту со словами: "По сложившейся традиции".

"Такой же билет по МЦК и первому МЦД. Конечно, это революционное событие", - добавил Собянин.

После того, как Собянин, Воробьев и Белозеров вышли из поезда, они продемонстрировали журналистам и свои новые проездные билеты.

"Проездные получили. Они у нас у всех есть. На самом деле, он, конечно, очень удобный. Он синхронизирован, в Москве и Подмосковье может работать", - сказал губернатор Подмосковья.

Он отметил, что проездной можно прикрепить к телефону и беспрепятственно оплачивать проезд благодаря мобильному устройству.