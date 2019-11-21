Завершается тестирование аттракционов в парке"Остров Мечты"

21.11.19 16:12

© РИА Новости. Алексей Куденко

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Завершается процесс сертификации и тестирования аттракционов в тематическом парке "Остров Мечты" в Нагатинской пойме Москвы, сообщили в пресс-службе проекта.

"Оборудование проходит двойную проверку на соответствие нормам безопасности: по европейским и российским стандартам, в ходе монтажных и пуско-наладочных работ эксперты проверяют все аттракционы на соответствие нормам безопасности", - заверили в пресс-службе.

Там отметили, что каждый аттракцион тестируется с помощью полиэтиленовых водоналивных манекенов. На отдельных аттракционах испытания проводят на манекенах с датчиками человеческого давления, чтобы продемонстрировать возможность влияния ускорения на позвоночник или шею.

После проведения всех работ выпускается сертификат соответствия нормам безопасности от аккредитованного российского сертификационного органа, который подтверждает соответствие требованиям ТР ЕАЭС 038/2016 - Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов". Данный сертификат необходим для дальнейшей регистрации аттракциона и получения талона-допуска Гостехнадзора аттракциона к эксплуатации в течение одного года, до следующей проверки.

Как сообщалось, первый в России и крупнейший в Европе всесезонный тематический парк развлечений "Остров мечты" будет поделен на три зоны: досугово-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Общая площадь объекта составит 292 тыс. кв.м, высота крытой зоны - 75 м.

Объем инвестиций в проект оценивается в $1,5 млрд. Открытие первой очереди парка запланировано на конец 2019 года. Ожидается, что ежегодно его будут посещать не менее 7,5 млн человек.