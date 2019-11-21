"Детям войны" во Владимирской области с 2020 г. частично компенсируют оплату ЖКХ

21.11.19 16:16

© РИА Новости. Антон Денисов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Вступил в силу закон Владимирской области о мерах социальной поддержки для жителей, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("дети войны"), сообщает пресс-служба администрации региона.

Согласно закону, с 1 января 2020 года "дети войны" начнут получать компенсацию в 25% на оплату жилья и коммунальных услуг.

"Дети войны" также приобрели право на получение бесплатной юридической помощи, внеочередных социальных и медицинских услуг, посещение организаций культуры вне очереди.

Кроме того, начиная с апреля 2020 года, в регионе будут введены ежегодные выплаты ко Дню Победы. В апреле 2020 года финансовую поддержку в размере 1 тыс. рублей получит 70,4 тыс. человек.

Отмечается, что в декабре учреждения социальной защиты населения начнут работу по оформлению соответствующих удостоверений "детей войны". Всего их получат почти 100 тысяч жителей региона.