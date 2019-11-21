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21.11.19 16:16
"Детям войны" во Владимирской области с 2020 г. частично компенсируют оплату ЖКХ
Согласно закону, с 1 января 2020 года "дети войны" начнут получать компенсацию в 25% на оплату жилья и коммунальных услуг.
"Дети войны" также приобрели право на получение бесплатной юридической помощи, внеочередных социальных и медицинских услуг, посещение организаций культуры вне очереди.
Кроме того, начиная с апреля 2020 года, в регионе будут введены ежегодные выплаты ко Дню Победы. В апреле 2020 года финансовую поддержку в размере 1 тыс. рублей получит 70,4 тыс. человек.
Отмечается, что в декабре учреждения социальной защиты населения начнут работу по оформлению соответствующих удостоверений "детей войны". Всего их получат почти 100 тысяч жителей региона.
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