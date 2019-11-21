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21.11.19 16:23

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Брянска

Фото с сайта аэропорта "Брянск"
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Эксперты ФАУ "Главгосэкспертиза" рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию аэропорта Брянска и выдали положительное заключение, сообщает пресс-служба "Главгосэкспертизы".

Проектом предусмотрено два этапа работ. На первом этапе планируется реконструировать часть пассажирского перрона, водосточно-дренажную сеть, локальные очистные сооружения, патрульную дорогу, участки внутрипортовых дорог и ограждение территории. На втором этапе будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, светосигнального и радиотехнического оборудования аэродрома, грузового перрона. Будут продолжены работы по реконструкции пассажирского перрона, водосточно-дренажной сети и внутрипортовых дорог.

Реконструкция будет проводиться в условиях действующего аэропорта без прекращения полетов воздушных судов, строительные работы на ИВПП и РД-1 будут выполняться в технологические окна, предоставляемые аэропортом.

"В настоящее время здесь практически нет наземной инфраструктуры, оборудование изношено, а взлетно-посадочная полоса нуждается в реконструкции, в связи с чем в Федеральную программу развития транспорта на 2018 - 2020 годы были включены планы реконструкции аэропорта",- говорится в сообщении.

На финансирование реконструкции комплекса также будут направлены средства из регионального бюджета.

Отмечается, что международный аэропорт федерального значения "Брянск" является входным и выходным аэропортом России на юго-западных направлениях. Он расположен на воздушной трассе R-22, соединяющей Москву с Западной Европой и Ближним Востоком.

Ранее со ссылкой на пресс-служба правительства Брянской области сообщалось, что проект по реконструкции аэропортового комплекса "Брянск" оценивается в 2,825 млрд рублей. Предполагается направить из федерального бюджета 2,6 млрд рублей, в том числе 650 млн рублей - в 2020 году, 1,299 млрд рублей - в 2021 году, 644 млн рублей - в 2022 году. Проектно-сметную документацию по заказу властей разработало АО "Новая Авиация".

Международный аэропорт "Брянск", расположенный в 14 км от города, способен принимать самолеты третьего и четвертого класса, включая Ил-76, Ту-154 и Boeing-737. 100% акций принадлежат администрации Брянской области.

АО "Новая Авиация" (Санкт-Петербург), по данным сайта компании, занимается разработкой комплексных проектов строительства и реконструкции аэропортов, аэродромов, объектов авиационной инфраструктуры, промышленности. Среди проектов компании: создание и реконструкция аэропортов, аэродромов, аэровокзалов в Благовещенске, Мильково, Соболево (Камчатский край), Абакане, Салехарде, Новом Уренгое, Горно-Алтайске, Сыктывкаре, Нижневартовске, Норильске, Великом Устюге, Тамбове, Пензе.

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