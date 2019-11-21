Росстат: цены на бензин в РФ стабильны, дизельное топливо продолжает дорожать

21.11.19 16:27

© РИА Новости. Виталий Белоусов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены бензина в РФ с 12 по 18 ноября не изменились, дизельное топливо (ДТ) подорожало на 0,4%, сообщил Росстат.

Стоимость бензина стабильна с начала августа: последнее повышение - на 0,1% - было зафиксировано с 23 по 29 июля.

Цены ДТ поднялись на 0,4% после роста на 0,3%, 0,8%, 0,3%, 0,2% и 0,1% по итогам 5 предыдущих недель соответственно и 10 недель стабильности. Текущая динамика объясняется сезонным спросом: в осенний период страна традиционно переходит с летнего сорта на зимний, и спрос на продукт повышается.

С начала года бензин подорожал на 1,9%, ДТ - на 1,3%.

За период с 12 по 18 ноября зафиксировано увеличение цен на бензин в 6 центрах субъектов РФ, наибольшее в Салехарде - на 0,6%.

Снижение цен бензина отмечалось в 9 центрах регионов, наибольшее в Йошкар-Оле, Кемерово и Владимире - на 0,2%. В Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 18 ноября цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 39,90 до 44,16 рубля, марки АИ-95 - от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 - от 48,60 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41,80 до 43,30 рубля, марки АИ-95 - от 45,00 до 47,66 рубля, марки АИ-98 - от 52,40 до 54,86 рубля за литр.

В среднем по России стоимость литра бензина 18 ноября составила 44,67 руб. (11 ноября - без изм.), в том числе марки Аи-92 - 42,25 руб. (без изм.), Аи-95 - 45,75 руб. (без изм.), Аи-98 - 51,68 руб. (без изм.).

Дизтопливо 18 ноября стоило в среднем по стране 47,16 руб. (11 ноября - 46,97 руб.).

Производство бензина в России с 11 по 17 ноября увеличилось по сравнению с предыдущим периодом мониторинга на 1%, до 764,4 тыс. тонн. Выпуск ДТ увеличился на 5,1% - до 1 млн 585,1 тыс. тонн.