Ясенской косе кубанского побережья Азова присвоен особый охранный статус

21.11.19 16:55

Фото с сайта администрации Краснодарского края

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Особо охраняемая природная территория регионального значения "Ясенская коса" создана в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба краевого министерства природы.

Решение о создании природного комплекса "Ясенская коса" кластерного типа принято после заключения государственной экологической экспертизы, общая площадь территории составила 2,8 тыс. га. Благодаря этому статусу будет обеспечен экологический баланс курорта, говорится в сообщении.

Постановление губернатора Вениамина Кондратьева о создании объекта "Ясенская коса" опубликовано на региональном интернет-портале исполнительных органов власти. Согласно документу, на территории ограничена рубка леса, нельзя складировать мусор, осуществлять вредные выбросы, строить капитальные объекты.

В настоящее время на территории Краснодарского края расположено 354 особо охраняемых природных территории регионального значения. Ранее губернатор отметил, что до 2026 года на территории края запланировано создание еще 40 таких комплексов. В их число вошла и вновь созданная "Ясенская коса".

Ясенская коса - намывная песчаная коса в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края на восточном побережье Азовского моря, между Ясенским заливом и Бейсугским лиманом. Начинается севернее Приморско-Ахтарска и тянется к Ясенской Переправе, от которой отделена гирлом Бейсугского лимана.