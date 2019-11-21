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Режим ЧС введен в алтайском Яровом, где жители испытывают перебои с теплом в 30-градусные морозы

© РИА Новости. Александр Кряжев
21 ноября. Interfax-Russia.ru - По решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Яровом отстранили от работы теплоснабжающую организацию, по вине которой единственная ТЭЦ вышла из строя, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального правительства.

"Сегодня провёл экстренное заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором было принято жёсткое, непопулярное, но необходимое решение - ввести с 22 ноября режим ЧС в Яровое. Мы вынуждена отстранить от работы ООО "ЯТЭК" и передать теплоснабжение города МУП "ЯТЭК"", - процитировали в пресс-центре главу региона.

Там отметили, что организация работы по обеспечению яровчан теплом теплоснабжающей организацией признана неудовлетворительной.

"Планы по поставке угля и бесперебойной работе оборудования сорваны", - подчеркнул Томенко, добавив, что передача управления ТЭЦ МУП будет способствовать нормализации ситуации.

Как сообщалось, в четверг в СУ СКР по Алтайскому краю начали проверку в Яровом в связи с регулярными перебоями с подачей тепла. По данным следствия, с начала отопительного сезона 2019 года и по настоящее время в городе регулярно происходят перебои в теплоснабжении не только многоквартирных жилых домов, но и социально-значимых объектов. С наступлением холодов город не получил паспорт готовности к отопительному сезону из-за отсутствия достаточного количества твердого топлива, а также ненадлежащего ремонта котлов ТЭЦ.

Следствие намерено дать юридическая оценку не только действиям специалистов, ответственных за подготовку к отопительному сезону, но и руководству ООО "Яровская топливно-энергетическая компания".

26 октября в городе Яровое из-за аварии была остановлена единственная ТЭЦ, в результате чего без тепла остались жители 118 многоквартирных домов. Впоследствии отремонтированные котлы были запущены, а власти заявили о восстановлении теплоснабжения.

В четверг в Алтайском крае похолодало до минус 27 градусов.

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