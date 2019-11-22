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Обвиняемую в мошенничестве главу Чехова отправили под домашний арест

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
22 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава подмосковного города Чехов Марина Кононова задержана по обвинению в махинациях с государственной недвижимостью, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - сказала Врадий в пятницу "Интерфаксу".

По данным следствия, "в результате преступных действий главы городского округа Чехова из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества - здание общей площадью 330 квадратных метров кадастровой стоимостью более 7,3 млн рублей".

Врадий не назвала имени обвиняемой. Согласно данным сайта администрации Чехова, главой городского округа является Марина Кононова.

"В связи с этим администрации Чехова причинен ущерб в особо крупном размере на указанную сумму", - сказала Врадий.

По ее словам, в ходе допроса обвиняемая дала признательные показания. "Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения. Обвиняемая будет проверяться на причастность к совершению иных аналогичных преступлений", - сообщила представитель подмосковного управления СК.

Она добавила, что уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ и ГУ МВД по Московской области.

Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил обвиняемую в мошенничестве Марину Кононову

под домашний арест.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Кононовой меры пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц и семь суток, то есть до 29 декабря", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Принимая решение, суд учел, что экс-чиновница, находясь на свободе, может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, а также воспользоваться своими связями, чтобы иным образом воспрепятствовать расследованию.

Кононовой предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Если ее вина будет доказана, бывшей чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы.

В пятницу также стало известно, что Кононова подала заявление об остановке.

"Причиной сегодняшнего внеочередного заседания совета депутатов городского округа Чехов стало рассмотрение заявления главы городского округа Чехов об отставке по собственному желанию. Заявление было принято к сведению", - сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Временно исполняющим полномочия главы назначена заместитель главы администрации муниципалитета Ольга Карпова.

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