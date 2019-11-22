Поезда МЦД в первый день работы перевезли более полумиллиона пассажиров

22.11.19 11:29

© РИА Новости. Виталий Белоусов

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 500 тысяч пассажиров воспользовались линиями МЦД-1 и МЦД-2 в день запуска пассажирского движения по Московским центральным диаметрам 21 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В первый день запуска движения по линиям первых двух диаметров - МЦД-1 и МЦД-2 проехали более 500 тыс. человек, из них более 224 тыс. человек проехали по маршруту МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и более 277 тыс. - по маршруту МЦД-2 "Курско-Рижский", - рассказал представитель пресс-службы, ссылаясь на данные Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В мэрии напомнили, что поезда по МЦД теперь курсируют с 05:30 до 01:00 без дневных окон, на маршрутах МЦД-1 и МЦД-2 появилось 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в четверг принял участие в церемонии открытия МЦД-1 и МЦД-2. Вместе с главой государства в поезде "Иволга" проехали глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу утром ЦППК сообщила о сбое движения поездов на МЦД-2 и Рижском направлении от Нахабино в сторону Москвы.

По данным источника "Интерфакса", увеличенные интервалы движения поездов утром в пятницу возникли из-за неисправности механизма закрытия дверей в одном из поездов "Иволга".