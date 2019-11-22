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22.11.19 12:19

Генпрокуратура: Минздрав ошибся с вводом новых правил медосмотра водителей

© РИА Новости. Павел Лисицын
22 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство здравоохранения РФ совершило ошибку, когда начало вводить новые правила прохождения медкомиссии для получения водительских удостоверений, сообщил журналистам первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

"Данные о состоящих на учёте алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД, и они не знают, что лицо, претендующее на получение водительского удостоверения, состоит на учёте. И мы об этом информировали в свое время и Минздрав, и МВД, и правительство, чтобы эту проблему решить комплексно и раз и навсегда. Но, видимо, Минздрав нашел такой способ необычный для решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена", - сказал Буксман.

Он отметил, что ГИБДД не обладает полнотой информации относительно состоящих на учёте алкоголиках и наркоманах, это происходит из-за разночтений в законодательстве.

"Мы ей (этой историей - ИФ) занимаемся с той точки зрения, что водительские права нередко выдаются лицам, которые состоят на учете в качестве алкоголиков и наркоманов. Мы в общей сложности заявили по стране и по нашим заявлениям лишены права вождения около 80 тыс. человек", - сообщил Буксман.

Ранее в четверг Минздрав РФ опубликовал приказ, согласно которому тесты на наркотики и алкоголь будут проводиться при получении водительских прав с июля 2020 года, а не с 22 ноября 2019, как планировалось ранее.

Приказ о прохождении теста на наркотики при получении прав должен был вступить в силу 22 ноября, сообщал "Интерфаксу" главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Он рассказал, что до предполагавшегося вступления в силу приказа тесты на злоупотребление алкоголем и исследования на употребление 10 наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенициклидин) проводились по усмотрению врача-нарколога. Согласно приказу, эти тесты при получении прав должны были стать обязательными.

Результаты анализов должны были становиться известны в течение не более чем двух часов после их сдачи.

В соцсетях ранее появились многочисленные фотографии объявлений, висящих у кабинетов прохождения медкомиссий на водительское удостоверение, в которых говорится, что с 22 ноября стоимость данной процедуры увеличивается до 5-9 тысяч рублей. Водители, пытаясь успеть получить справку до подорожания, выстроились в длинные очереди у медкомиссий. В четверг в наркологическом диспансере в Казани, стоя в очереди за справкой, скончался пожилой мужчина.

Президент РФ Владимир Путин назвал увеличение стоимости прохождения медкомиссии "чушью": "Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое".

"Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств - это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", - подчеркнул глава государства.

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