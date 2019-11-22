МЧС Крыма просит судовладельцев воздержаться от выходов в штормящее Черное море

22.11.19 11:53

© РИА Новости. Олег Смереченский

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Штормовые условия сохраняются в акватории Черного моря, МЧС Крыма призывает владельцев судов и рыбаков отложить выход в море.

"Волнение моря составляет 3-4 балла, к тому же сильные порывы ветра. Такая ситуация является для судовладельцев достаточно опасной. В Новороссийске уже введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация", кроме этого, в акватории Одесского залива терпит бедствие танкер. Метеорологические условия очень сложные. Обращаем внимание судовладельцев - не стоит без крайней надобности выходить в море", - цитирует пресс-служба ведомства министра чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергея Шахова в пятницу.

"Главная обязанность судовладельца - следить за изменениями погоды и в случае ухудшения условий отложить выход в море или своевременно укрыться в ближайшей бухте, обеспечивающей безопасность стоянки", - подчеркнул он.

По словам Шахова, особое беспокойство у крымских спасателей вызывает выход рыбаков на лодках в открытое море.

В течение последних двух дней по всем информационным каналам в Крыму передается штормовое предупреждение.