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22.11.19 11:53
МЧС Крыма просит судовладельцев воздержаться от выходов в штормящее Черное море
"Волнение моря составляет 3-4 балла, к тому же сильные порывы ветра. Такая ситуация является для судовладельцев достаточно опасной. В Новороссийске уже введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация", кроме этого, в акватории Одесского залива терпит бедствие танкер. Метеорологические условия очень сложные. Обращаем внимание судовладельцев - не стоит без крайней надобности выходить в море", - цитирует пресс-служба ведомства министра чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергея Шахова в пятницу.
"Главная обязанность судовладельца - следить за изменениями погоды и в случае ухудшения условий отложить выход в море или своевременно укрыться в ближайшей бухте, обеспечивающей безопасность стоянки", - подчеркнул он.
По словам Шахова, особое беспокойство у крымских спасателей вызывает выход рыбаков на лодках в открытое море.
В течение последних двух дней по всем информационным каналам в Крыму передается штормовое предупреждение.
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