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22.11.19 11:59
Сбербанк откроет Мурманску кредитные линии на 2 млрд рублей
Сбербанк признан победителем электронных аукционов на предоставление 12 кредитных линий: одной на 70 млн рублей на год, пяти на 100 млн рублей также на один год, двух на 250 млн рублей на два года и четырех на 250 млн рублей на три года.
Процентные ставки за пользование средствами в материалах не уточняются. Согласно конкурсной документации, ставки по каждому кредиту не должна превышать 9,72% годовых.
Все линии привлекаются для погашения муниципального долга и финансирования дефицита городского бюджета.
Бюджет Мурманска на 2019 год принят со следующими параметрами: доходы - 15 млрд 571 млн 992 тыс. рублей, расходы - 15 млрд 997 млн 699 тыс. рублей, дефицит - 425 млн 707 тыс. рубле (2,7% расходов).
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