Сбербанк откроет Мурманску кредитные линии на 2 млрд рублей

22.11.19 11:59

© РИА Новости. Михаил Фомичев

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Администрация Мурманска привлечет в Сбербанке Interfax-Russia.ru кредитные линии на общую сумму 2 млрд 70 млн рублей, следует из материалов портала госзакупок

Сбербанк признан победителем электронных аукционов на предоставление 12 кредитных линий: одной на 70 млн рублей на год, пяти на 100 млн рублей также на один год, двух на 250 млн рублей на два года и четырех на 250 млн рублей на три года.

Процентные ставки за пользование средствами в материалах не уточняются. Согласно конкурсной документации, ставки по каждому кредиту не должна превышать 9,72% годовых.

Все линии привлекаются для погашения муниципального долга и финансирования дефицита городского бюджета.

Бюджет Мурманска на 2019 год принят со следующими параметрами: доходы - 15 млрд 571 млн 992 тыс. рублей, расходы - 15 млрд 997 млн 699 тыс. рублей, дефицит - 425 млн 707 тыс. рубле (2,7% расходов).