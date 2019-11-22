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22.11.19 12:06
Лучшие частушечники со всей страны собрались на фестивале "Тамбовская канарейка"
В этом году "Тамбовская канарейка" получила поддержку в рамках национального проекта "Культура" и впервые проходит в статусе всероссийского фестиваля.
Фонд "Возрождение православных святынь" выделил грант на 1,6 млн рублей на проведение фестиваля. В этом году он посвящен столетнему юбилею легендарного Черняновского хора имени Марии Мордасовой.
Выступить на тамбовской сцене и поздравить юбиляра приехали народные ансамбли со всей страны: Воронежской, Пензенской, Саратовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Омской, Волгоградской, Ленинградской, Ярославской, Тульской, Тверской областей, Краснодарского края, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.
Всего в конкурсе участвуют 45 коллективов и солистов.
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