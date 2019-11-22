Лучшие частушечники со всей страны собрались на фестивале "Тамбовская канарейка"

22.11.19 12:06

© РИА Новости. Виталий Белоусов

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Всероссийский фестиваль-конкурс "Тамбовская канарейка" торжественно открыли в селе Черняное Тамбовской области, на родине исполнительницы русский народных песен и частушек Марии Мордасовой, сообщает пресс-служба администрации региона.

В этом году "Тамбовская канарейка" получила поддержку в рамках национального проекта "Культура" и впервые проходит в статусе всероссийского фестиваля.

Фонд "Возрождение православных святынь" выделил грант на 1,6 млн рублей на проведение фестиваля. В этом году он посвящен столетнему юбилею легендарного Черняновского хора имени Марии Мордасовой.

Выступить на тамбовской сцене и поздравить юбиляра приехали народные ансамбли со всей страны: Воронежской, Пензенской, Саратовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Омской, Волгоградской, Ленинградской, Ярославской, Тульской, Тверской областей, Краснодарского края, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего в конкурсе участвуют 45 коллективов и солистов.