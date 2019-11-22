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22.11.19 12:14
Глава ФСИН: мы не та "окаянная служба", о которой говорил Петр I
"Это прежде всего укрепление кадрового потенциала, формирование команды профессионалов, которые видя как меняется страна, как меняется время, нормативная база и законодательство в нашей отрасли, двигали бы службу в этих условиях", - сказал Калашников в пятницу журналистам российских информагентств в кулуарах пенитенциарного форума в Рязани.
Он считает необходимым "поднять статус и престиж нашей службы, которая в настоящее время находится на дальних подступах, на дальних берегах среди правоохранительных структур и это очень печально".
По словам Калашникова, сотрудники ведомства находятся "в прямом контакте с преступным миром и опасность, психологическое напряжение постоянно присутствуют при несении ими службы и накладывают свой отпечаток".
"Мы хотим, чтобы сотрудник, идя на службу, знал, что у него достойная зарплата, его семья обеспечена квартирой, что его дети получат хорошее образование, а всего этого нам не хватает", - сказал директор ФСИН.
Он отметил, что нагрузка на сотрудников при зарплате 19 - 20 тыс. рублей превышает все нормативы, в то время как на предприятиях люди получают в среднем 35 - 40 тысяч".
"В таких условиях укомплектовать кадры крайне сложно. ФСИН не та "окаянная служба", о которой говорил Петр I, это, с учетом количества осужденных, достойная и необходимая в нашем государстве Служба", - сказал Калашников. (Петр I в одном из своих указов писал: "Тюрьма есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего истребны люди твердые, добрые и веселые" - ИФ).
"Сейчас мы работаем с Минюстом, с депутатами Госдумы, сенаторами в Совете Федерации. С их стороны есть поддержка и понимание необходимости повышения уровня жизни и социального обеспечения сотрудников ФСИН. Надеюсь, в ближайшее время какие-то изменения в лучшую сторону произойдут", - сказал Калашников.
"И конечно важно рассказывать о нашей работе в учебных заведениях", - добавил он.
Касаясь темы содержания заключенных в следственных изоляторах и колониях, Калашников отметил: "Надо обеспечить содержание под стражей лиц, совершивших не тяжкие преступления, в облегченных условиях и в новом году мы планируем вводить в эксплуатацию в ряде регионов исправительные центры и исправительные участки".
"Это позволит лицам, совершившим не тяжкое преступление впервые, отбывать наказание, выполнять назначенные работы в условиях, которые позволяют не расставаться с семьей на долгое время и дальние расстояния", - сказал глава ФСИН.
Он отметил, что "кому-то это даст возможность овладеть новой профессией и позднее продолжить деятельность в этом регионе в качестве законопослушного гражданина".
О назначении Калашникова на должность директора ФСИН стало известно 8 октября. До этого он возглавлял УФСБ по Красноярскому краю.
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