Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 19 декабря

22.11.19 12:16

© РИА Новости. Григорий Сысоев

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента РФ начинает аккредитацию на участие в ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

Пресс-конференция состоится 19 декабря 2019 г., говорится в сообщении пресс-службы Кремля, распространенном в пятницу.

Заявки на аккредитацию принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Дата окончания аккредитации - 17.00 мск 5 декабря 2019 года.

Аккредитация журналистов проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент.рф).

Направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации.

Список аккредитованных журналистов будет опубликован на сайте www.kremlin.ru (президент.рф) 13 декабря 2019 года.

Контактные телефоны: +7-495-606-55-27; +7-495-606-40-27; +7-495-606-30- 63; +7-495-606-50-17.

Это будет уже пятнадцатая по счету большая пресс-конференция Путина.

Традиционно мероприятие начинается в полдень, в последние годы оно проходило в Центре международной торговли.

В прошлом году на мероприятие аккредитовалось рекордное число представителей российских и иностранных СМИ - 1702 журналиста.

Обычно Путина с журналистами продолжается несколько часов. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более чем на 100 вопросов. В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 45 минуты, за это время журналисты успели задать президенту 61 вопрос.

Как правило, среди основных тем пресс-конференции - ситуация в российской и мировой экономике, международная проблематика, в том числе российско-американские отношения, социальные проблемы людей. Много звучит вопросов на региональную тематику, не редки вопросы президенту личного характера или персональные просьбы.

Президент готовился к пресс-конференции несколько дней. Его пресс-секретарь рассказывал, что Путин "до глубокой ночи" знакомился с огромным массивом информации, которую ему готовят министры, руководители ведомств и экспертных подразделений администрации президента. "Главная задача - подвести итоги года и использовать максимальное представительство СМИ, чтобы через них довести до людей мнение президента, его оценку тех или иных событий по всему кругу тем, которые волнуют людей", - пояснял ранее Песков.

По итогам пресс-конференции Путин всегда дает ряд поручений.

Обычно пресс-конференция проводится в четверг, в декабре. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена по его личному решению: Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова.

Прямую трансляцию пресс-конференции ведут федеральные телеканалы, синхронный перевод идет на английский, французский и немецкий языки, во время эфира работает сурдопереводчик.