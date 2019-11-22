Десять кандидатов претендуют на пост главы Нижнеудинского района в Иркутской области

22.11.19 12:38

© РИА Новости. Григорий Сысоев

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Территориальная избирательная комиссия завершила прием документов кандидатов на досрочные выборы мэра Нижнеудинского района Иркутской области, назначенные на 22 декабря после ухода в отставку прежнего главы Сергея Худоногова, которого обвинили в использовании муниципальной спецтехники для очистки личной усадьбы после наводнения.

"В теризбирком поступили документы на выдвижение от 10 кандидатов: четверо - представители политических партий, остальные - самовыдвиженцы", - сообщила в пятницу пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области.

От "Единой России" выдвигается первый заместитель мэра Нижнеудинского района Александр Архангельский, от ЛДПР - депутат думы Нижнеудинска Евгения Малинина, от "Справедливой России" - глава крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Марусенко, от "Патриотов России" - преподаватель местной школы искусств Светлана Харламова.

Среди самовыдвиженцев три представителя "Единой России": Анатолий Крупенев, Людмила Кузьменкова, Александр Лебедев, и трое беспартийных - Виталий Бакулин, Станислав Мартыновский, Станислав Умпелев.

Как сообщалось, Худоногов ушел в отставку в июле после возбуждения в отношении него уголовного дела по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии СКР, 2 июля мэр, используя служебное положение, организовал работы по ликвидации последствий наводнения на территории своего домовладения с привлечением специалистов и техники МКУ "Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района".

В социальных сетях тогда появилось видео, на котором коммунальная техника стоит возле коттеджа в Нижнеудинске, в котором якобы проживает Худоногов, и откачивает воду из бассейна. Между тем сам Худоногов утверждает, что не владеет данным коттеджем и не использовал муниципальную технику в личных целях во время наводнения.

Худоногов 25 лет занимал пост мэра Нижнеудинского района, на который избирался шесть раз с 1994 по 2015 год.

Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали 10 районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов, в которых проживает около 43 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали чуть менее двух тыс. домов.