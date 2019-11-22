Наземное метро: Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
  
Определились с датой: стоимость медкомиссии для водителей изменится в следующем году
   
Смотри в оба: расстрелявший учеников колледжа в Приамурье был склонен к суициду
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
22.11.19 12:43

ФСБ: девять террористов задержаны в Москве и регионах

© РИА Новости. Игорь Зарембо
22 ноября. Interfax-Russia.ru - ФСБ РФ сообщает о задержании двух главарей и семи участников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которые пытались сформировать в российских регионах сетевые закрытые структуры.

"В рамках проведенной специальной операции на территории Москвы, Республики Татарстан и Тюменской области пресечена деятельность двух главарей и семи участников запрещенной в РФ МТО "Хизб ут-Тахрир", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что по месту жительства задержанных "обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении противоправной деятельности".

Спецслужба отмечает, что проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что члены структуры "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата".

Кроме этого, по данным ЦОС ФСБ, члены группы ставили целью "разрушение институтов светского общества и свержение насильственным путем действующей власти".

"Задержанными велась целенаправленная работа по формированию в регионах России сетевых закрытых структур МТО, решались задачи, связанные с финансовым обеспечением противоправной деятельности", - заявили в ЦОС ФСБ.

Спецслужба также сообщает, что с применением мер конспирации в ходе собраний члены группы "распространяли среди жителей террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман".

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

ФСБ сообщает, что спецоперация проводилась во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардией.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" была создана в Палестине в 1953 году. Ее сторонники призывают к смещению правительств республик Центральной Азии и построению на их территории единого государства - "исламского халифата". Россия и остальные страны СНГ относят эту партию к террористическим, в отличие от США и стран Западной Европы, где "Хизб ут-Тахрир" осуществляет свою деятельность беспрепятственно.

Члены "Хизб ут-Тахрир" принимали самое активное участие в провокациях против мусульман, в том числе путем их вовлечения в попытки государственных переворотов в Сирии, Египте, Узбекистане, Киргизии и других странах.

В России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года признана террористической и запрещенной на территории страны.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.11.19 18:02
Срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования продлили на 72 часа
.
  22.11.19 14:01
Ленком получил второе имя - Марка Захарова
.
  22.11.19 11:29
Поезда МЦД в первый день работы перевезли более полумиллиона пассажиров
.
  22.11.19 11:26
Аналоговое оборудование в московских поликлиниках заменят на цифровое до 2021 года
.
  22.11.19 11:18
В Москве расширят список льготных лекарств, отсутствие которых будут компенсировать деньгами
.
  22.11.19 10:36
Еще один небоскреб ввели в эксплуатацию в деловом центре "Москва-Сити"
.
  22.11.19 08:48
Зимний сезон открывается в московских парках
.
  22.11.19 08:45
Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени
.
  21.11.19 16:12
Завершается тестирование аттракционов в парке"Остров Мечты"
.
  21.11.19 15:30
Путин получил от Собянина именную карту "Тройка"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket