ФСБ: девять террористов задержаны в Москве и регионах

22.11.19 12:43

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 ноября. Interfax-Russia.ru - ФСБ РФ сообщает о задержании двух главарей и семи участников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которые пытались сформировать в российских регионах сетевые закрытые структуры.

"В рамках проведенной специальной операции на территории Москвы, Республики Татарстан и Тюменской области пресечена деятельность двух главарей и семи участников запрещенной в РФ МТО "Хизб ут-Тахрир", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что по месту жительства задержанных "обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении противоправной деятельности".

Спецслужба отмечает, что проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что члены структуры "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата".

Кроме этого, по данным ЦОС ФСБ, члены группы ставили целью "разрушение институтов светского общества и свержение насильственным путем действующей власти".

"Задержанными велась целенаправленная работа по формированию в регионах России сетевых закрытых структур МТО, решались задачи, связанные с финансовым обеспечением противоправной деятельности", - заявили в ЦОС ФСБ.

Спецслужба также сообщает, что с применением мер конспирации в ходе собраний члены группы "распространяли среди жителей террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман".

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

ФСБ сообщает, что спецоперация проводилась во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардией.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" была создана в Палестине в 1953 году. Ее сторонники призывают к смещению правительств республик Центральной Азии и построению на их территории единого государства - "исламского халифата". Россия и остальные страны СНГ относят эту партию к террористическим, в отличие от США и стран Западной Европы, где "Хизб ут-Тахрир" осуществляет свою деятельность беспрепятственно.

Члены "Хизб ут-Тахрир" принимали самое активное участие в провокациях против мусульман, в том числе путем их вовлечения в попытки государственных переворотов в Сирии, Египте, Узбекистане, Киргизии и других странах.

В России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года признана террористической и запрещенной на территории страны.