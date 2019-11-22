В Ленинградской области в выходные резко похолодает

22.11.19 12:55

© РИА Новости. Александр Гальперин

22 ноября. Interfax-Russia.ru - В Петербурге и Ленинградской области резко похолодает в выходные дни, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в пятницу.

Погода будет определяться западной периферией антициклона с центром над центральной Россией. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге ожидается погода без осадков. Температура воздуха по области ночью опустится до минус 8 градусов, местами до минус 12-16.

В Петербурге будет немного теплее: ночью - 4-6 градусов ниже нуля, днем - до минус 4.

Ожидается слабый южный ветер.