Четверых рыбаков сняли с дрейфующей льдины на реке в Марий Эл

22.11.19 14:50

© РИА Новости. Илья Тимин

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Спасательная операция по эвакуации четырех рыбаков с отколовшейся льдины прошла утром в пятницу в Горномарийском районе Марий Эл, сообщает республиканское ГУ МЧС.

"В 11:10 мск поступила информация о том, что в устье реки Рутка вблизи поселка Коротни спасателями Козьмодемьянской аварийно-спасательной группы были спасены четыре человека, которые оторвались на льдине. По оперативным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В свою очередь Марийская аварийно-спасательная служба уточняет, что льдина оторвалась в 400 м от береговой линии. Спасатели эвакуировали рыбаков на моторной лодке, отмечается в сообщении.

Спасатели напоминают любителям зимней рыбалки об опасности первого льда.

"Первый лед коварен и опасен, скрепленный вечерним или ночным холодом, способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину", - предупреждает ГУ МЧС.