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22.11.19 14:50
Четверых рыбаков сняли с дрейфующей льдины на реке в Марий Эл
"В 11:10 мск поступила информация о том, что в устье реки Рутка вблизи поселка Коротни спасателями Козьмодемьянской аварийно-спасательной группы были спасены четыре человека, которые оторвались на льдине. По оперативным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В свою очередь Марийская аварийно-спасательная служба уточняет, что льдина оторвалась в 400 м от береговой линии. Спасатели эвакуировали рыбаков на моторной лодке, отмечается в сообщении.
Спасатели напоминают любителям зимней рыбалки об опасности первого льда.
"Первый лед коварен и опасен, скрепленный вечерним или ночным холодом, способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину", - предупреждает ГУ МЧС.
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