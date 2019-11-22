Прокуратура РФ сообщила о росте случаев рукоприкладства командиров в войсках

22.11.19 13:06

© РИА Новости. Виталий Тимкив

22 ноября. Interfax-Russia.ru - В Главной военной прокуратуре (ГВП) заявили о росте преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных, с начала года от них пострадали 100 военнослужащих.

"При общей стабилизации уровня преступности в войсках в текущем году наблюдается рост количества противоправных деяний, связанных с применением насилия в воинских коллективах, посягательств на военное имущество, бюджетные средства", - сказал заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец.

По его словам, "воинские насильственные преступления зачастую обусловлены невыполнением младшими и старшими командирами базовых требований общевоинских уставов".

"Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных", - отметил Скребец, выступая в Совете Федерации в пятницу.

Он уточнил, что "большинство правонарушителей объясняют свои действия якобы недостаточностью уставных полномочий по поддержанию правопорядка в подразделениях".

"Но в действительности одной из причин насилия является отсутствие твердых навыков работы с подчиненными, которые в том числе обусловлены недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ", - подчеркнул заместитель главного военного прокурора.