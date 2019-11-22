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22.11.19 13:19
Песков: новый порядок медосмотра водителей противоречит установкам президента
"Сами эти меры не согласовывались с администрацией президента, они не должны согласовываться. Но, справедливости ради, нужно заметить, что, по всей видимости, не все было просчитано", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что, в первую очередь, это касается высокой стоимости анализов, которые в соответствии с новым приказом о порядке медосвидетельствования водителей предстоит делать водителям.
"Это и сам тот факт, что большинство оборудования, расходников, которые предстояло применять при этих анализах, в настоящее время могут быть только импортными. Это абсолютно не коррелируются с теми установками, которые давали правительство и глава государства относительно локализации производства", - сказал Песков.
По словам Пескова, все это могло доставить неудобство гражданам. Он отметил, что и Кремль и, в частности, президент обратили внимание на ажиотажную ситуацию, сложившуюся в регионах в связи с новым приказом Минздрава.
"Президент высказал свою точку зрения, и Минздрав достаточно оперативно отреагировал в том плане, что они не отменили как таковое решение, а взяли еще полгода на то, чтобы доработать эту тему", - сказал Песков.
У пресс-секретаря также уточнили, будет ли дорабатываться документ Минздрава в части выявления хронического алкоголизма у граждан. Песков адресовал этот вопрос в министерство.
"Если таким образом это доходит до абсурда, то, Минздрав внесет необходимые корректировки, здесь не должно быть сомнения", - сказал Песков.
Вместе с тем пресс-секретарь президента назвал некорректной постановку вопроса о возможности какого-либо наказания руководителей Минздрава в связи с решениями по выдаче справок.
"Это не реформа, это рабочий процесс, происходит корректировка. Вопрос не понимаю и считаю его некорректным", - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что вопроса о кадровых решениях "в данной ситуации не существует".
Ранее замглавы Минздрава Олег Салагай заявил, что ведомство отложило вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Он отметил, что "будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".
Приказ о прохождении теста на наркотики при получении прав должен был вступить в силу 22 ноября, в пятницу, сообщил "Интерфаксу" главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Он рассказал, что до предполагавшегося вступления в силу приказа тесты на злоупотребление алкоголем и исследования на употребление 10 наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические картины, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенициклидин) проводились по усмотрению врача-нарколога. А согласно приказу, эти тесты при получении прав должны были стать обязательными.
Результаты анализов должны были становиться известны в течение не более чем двух часов после их сдачи.
Ранее в соцсетях появились многочисленные фотографии объявлений, висящих у кабинетов прохождения медкомиссий на водительское удостоверение, в которых говорится, что с 22 ноября стоимость данной процедуры увеличивается до 5-9 тыс. рублей.
Президент России Владимир Путин назвал это чушью.
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