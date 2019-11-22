Наземное метро: Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
  
Определились с датой: стоимость медкомиссии для водителей изменится в следующем году
   
Смотри в оба: расстрелявший учеников колледжа в Приамурье был склонен к суициду
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
22.11.19 13:39

Минимальный стандарт благоустройства городов создадут в России

© РИА Новости. Евгений Биятов
22 ноября. Interfax-Russia.ru - Минимальный стандарт благоустройства планируется создать для дальнейшего развития комфортной среды в российских городах, рассказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Для развития городов необходимо создать минимальный стандарт благоустройства, то есть в каждом городе должна быть инфраструктура для комфортной жизни. Это магистраль, это гостиницы в центре города, это общественные пространства, станция скорой помощи и т.д.", - сказал Мутко на встрече с лидерами городских сообществ в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

Он напомнил, что результаты Индекса качества городской среды показали, что сегодня только 23% городов признаны комфортными.

"100 городских лидеров" - программа Центра городских компетенций АСИ и ГК "Росатом". Ее цель - развитие городских сообществ и их активное включение в процессы изменения российских городов к лучшему. Участниками программы в 2019 году стали представители лидерских сообществ из 25 городов, 10 из которых - территории присутствия "Росатома".

Индекс качества городской среды в России был впервые представлен 1 ноября. Из него следует, что наибольшее количество баллов в категории городов, находящихся в комфортном климате, набрала Москва (276), Санкт-Петербург (238) и Екатеринбург (191). Средний балл качества городской среды по стране составил 163. Как отметил глава Минстроя Владимир Якушев, по рассчитанному индексу за 2018 год городами с благоприятной средой признаны 23% населенных пунктов.

"У нас по индексу 36 показателей, самый высокий балл, который мог набрать город - 360. Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда", - прокомментировал он.

По планам, к 2024 году средний показатель должен составить 212 баллов.

Как сообщалось, федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда" к концу 2024 года предусмотрено повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. Индекс качества городской среды разработан Минстроем РФ и ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка.

Методика определения качества городской среды включает в себя оценку по 36 индикаторам (шесть пространств и шесть критериев), среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и общественных пространств, состояние объектов социальной сферы и другое. Индекс качества городской среды разработан Минстроем РФ и ДОМ.РФ совместно с КБ "Стрелка".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.11.19 18:02
Срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования продлили на 72 часа
.
  22.11.19 14:01
Ленком получил второе имя - Марка Захарова
.
  22.11.19 12:43
ФСБ: девять террористов задержаны в Москве и регионах
.
  22.11.19 11:29
Поезда МЦД в первый день работы перевезли более полумиллиона пассажиров
.
  22.11.19 11:26
Аналоговое оборудование в московских поликлиниках заменят на цифровое до 2021 года
.
  22.11.19 11:18
В Москве расширят список льготных лекарств, отсутствие которых будут компенсировать деньгами
.
  22.11.19 10:36
Еще один небоскреб ввели в эксплуатацию в деловом центре "Москва-Сити"
.
  22.11.19 08:48
Зимний сезон открывается в московских парках
.
  22.11.19 08:45
Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени
.
  21.11.19 16:12
Завершается тестирование аттракционов в парке"Остров Мечты"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket