Минимальный стандарт благоустройства городов создадут в России

22.11.19 13:39

© РИА Новости. Евгений Биятов

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Минимальный стандарт благоустройства планируется создать для дальнейшего развития комфортной среды в российских городах, рассказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Для развития городов необходимо создать минимальный стандарт благоустройства, то есть в каждом городе должна быть инфраструктура для комфортной жизни. Это магистраль, это гостиницы в центре города, это общественные пространства, станция скорой помощи и т.д.", - сказал Мутко на встрече с лидерами городских сообществ в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

Он напомнил, что результаты Индекса качества городской среды показали, что сегодня только 23% городов признаны комфортными.

"100 городских лидеров" - программа Центра городских компетенций АСИ и ГК "Росатом". Ее цель - развитие городских сообществ и их активное включение в процессы изменения российских городов к лучшему. Участниками программы в 2019 году стали представители лидерских сообществ из 25 городов, 10 из которых - территории присутствия "Росатома".

Индекс качества городской среды в России был впервые представлен 1 ноября. Из него следует, что наибольшее количество баллов в категории городов, находящихся в комфортном климате, набрала Москва (276), Санкт-Петербург (238) и Екатеринбург (191). Средний балл качества городской среды по стране составил 163. Как отметил глава Минстроя Владимир Якушев, по рассчитанному индексу за 2018 год городами с благоприятной средой признаны 23% населенных пунктов.

"У нас по индексу 36 показателей, самый высокий балл, который мог набрать город - 360. Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда", - прокомментировал он.

По планам, к 2024 году средний показатель должен составить 212 баллов.

Как сообщалось, федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда" к концу 2024 года предусмотрено повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. Индекс качества городской среды разработан Минстроем РФ и ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка.

Методика определения качества городской среды включает в себя оценку по 36 индикаторам (шесть пространств и шесть критериев), среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и общественных пространств, состояние объектов социальной сферы и другое. Индекс качества городской среды разработан Минстроем РФ и ДОМ.РФ совместно с КБ "Стрелка".