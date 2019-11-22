Экс-глава петербургского "Водоканала" отправлен под домашний арест за мошенничество

22.11.19 13:43

© РИА Новости. Андрей Старостин

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении экс-руководителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов в пятницу.

Согласно постановлению суда, под домашним арестом Целиков будет до 19 января следующего года.

Следствие, в свою очередь, просило об аресте.

Как сообщалось, экс-руководитель петербургского "Водоканала" 20 ноября был задержан в качестве подозреваемого в рамках дела, возбужденного по факту причинения предприятию ущерба от завышенной стоимости поставляемой электроэнергии. Позднее дело переквалифицировали по статье "мошенничество".

В мае ГУП "Водоканал" расторг контракт с поставщиком электроэнергии ООО "Развитие и инвестиции" и подало иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с ООО необоснованного обогащения. Компания, поставлявшая ГУПу электроэнергию, определяла ее стоимость с нарушением условий договора и действующего законодательства, в результате чего "Водоканал" за три года сотрудничества переплатил за электричество около 1,8 млрд рублей.

В 2018 году Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга провела выборочную проверку и установила, что "Водоканал" системно нарушает положения действующего законодательства РФ. Генеральный директор ГУП Евгений Целиков, занимавший этот пост с 2016 года, был отправлен в отставку, а материалы проверки предприятия КСП - в правоохранительные органы.

По данным СМИ, вторым подозреваемым в деле о мошенничестве при поставке "Водоканалу" электроэнергии является гендиректор ООО "Развитие и инвестиции" Алексей Малеев, который успел скрыться в Италии. Как сообщали ранее в полиции, в деле также фигурирует имя главы юридического отдела компании - женщину отпустили под подписку о невыезде.