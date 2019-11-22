Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

22.11.19 13:52

© РИА Новости. Антон Денисов

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию осуществления госполитики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в РФ до 2035 года и дальнейшую перспективу, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно распоряжению, опубликованному на портале, Минздрав совместно с заинтересованными федеральными органами в шестимесячный срок должен разработать план мероприятий по реализации концепции и внести этот план в правительство.

Согласно самой концепции, ее целью является снижение распространенности потребления табака и иной никотинсодержащей продукции, а также "последующее рассмотрение возможности поэтапного вывода табачной и иной никотинсодержащей продукции из гражданского оборота на территории РФ".

Основными задачами концепции являются: сокращение спроса и предложения на табак и иную никотинсодержащую продукцию, а также совершенствование медицинской профилактики потребления табака и никотинсодержащей продукции и медицинской помощи, направленной на прекращение потребления такой продукции.

В частности, в рамках мер по сокращению предложения табака предполагается, в том числе, регулировать состав табачной и иной никотинсодержащей продукции, а также сократить доступность табачных изделий, включая некурительные табачные изделия, кальяны и иные никотинсодержащие продукты.

Кроме того, предлагается предотвращать незаконную торговлю в этой сфере, а также противодействовать незаконному производству подобной продукции.

В рамках концепции предполагается усовершенствовать нормативно-правовое регулирование и практику медицинской профилактики потребления табака, а также оказание медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака и иной никотинсодержащей продукции.

Также в рамках системы мониторинга и оценки эффективности реализации концепции предусматривается проведение научных медико-профилактических и социально-экономических исследований, направленных на изучение причин и последствий потребления табака и иной никотинсодержащей продукции, а также воздействия табачного дыма.