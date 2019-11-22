Уроки фотографии, журналистики и блогинга проведут для пенсионеров из Лыткарино

22.11.19 13:56

© РИА Новости. Александр Кожохин

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Первый Подмосковный медиацентр для представителей старшего поколения заработал в Лыткарино, сообщает пресс-служба местной администрации.

"Организация действует на базе Дома культуры "Центр Молодежи" в рамках губернаторской программы "Активное долголетие" и создана для представителей старшего поколения 55+. Для посетителей Медиацентра будут организованы открытые уроки и мастер-классы по фотографии, видеосъемке, журналистике, блогингу и другим направлениям информационной сферы", - говорится в сообщении.

Заниматься с участниками программы будут руководители творческих объединений, педагоги коллектива "Молодежное и детское Телевидение "Новое Поколение", а также приглашенные спикеры - профессионалы в сфере журналистики и специалисты в медийной сфере.

"В нашем муниципалитете активно реализуется программа "Активное долголетие". Бабушки и дедушки регулярно ездят на экскурсии в другие города, посещают выставки, концерты, занимаются в кружках и секциях. Многие из них - превосходные поэты и писатели, фотографы-любители. Мы хотим помочь старшему поколению научиться рассказывать о своих увлечениях, делиться информацией о событиях, которые происходят в их жизни", - приводятся в сообщении слова директора "Центра Молодежи" Светланы Донец.