Рекультивацию двух мусорных полигонов завершат в Подмосковье к концу года

22.11.19 14:21

© РИА Новости. Владимир Федоренко

22 ноября. Interfax-Russia.ru - В правительстве Московской области не видят рисков для завершения в 2019 году рекультивации мусорных полигонов "Дубна Левобережная" и "Кучино" (Балашиха), сообщил зампред правительства - министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

"Нам нужно сдать два полигона - "Дубна Левобережная" и "Кучино". Сомнений нет никаких - все будет сделано", - сказал Куракин в эфире телеканала "360" накануне.

Зампред добавил, что также планируется завершить этапы рекультивации на ряде мусорных полигонах.

Как сообщалось, сейчас идут работы на полигонах "Кучино", "Аннино", "Дубна Левобережная", "Долгопрудный", "Кулаковский" и "Царево".