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22.11.19 14:01
Ленком получил второе имя - Марка Захарова
"Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"", - сообщили в пресс-службе театра.
Ранее директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил, что артисты обратятся к властям города с просьбой присвоить театру имя Захарова.
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
Захаров с 1973 года - главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком").
На его сцене, в частности, он поставил: "Тиль", "Иванов", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", "Шут Балакирев".
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