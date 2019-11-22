Еще 300 многодетных семей получат выплаты на погашение ипотеки в Югре

22.11.19 14:05

© РИА Новости. Нина Зотина

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пятницу расширило перечень семей, которые в текущем году получат выплаты на погашение долга по ипотечному кредиту, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Теперь в перечень включены многодетные семьи, участники госпрограммы "Развитие жилищной сферы, потерявшие кормильца".

В результаты выплаты получат порядка 300 югорских семей.

"Выплата будет осуществлена в беззаявительном порядке до 27 декабря 2019 года. Её размер будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от количества иждивенцев. Средний размер выплаты составляет порядка 1,2 млн рублей", - приводятся в сообщении слова и.о. директора департамента социального развития региона Терезы Пономаревой.

Отмечается, что в текущем году государственную поддержку для решения жилищных проблем в Югре получили около 30 тыс. семей. Из бюджета региона на эти цели было направлено 25 млрд рублей.