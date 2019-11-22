Более 120 компаний заявились к участию в эксперименте по маркировке молочной продукции в РФ

22.11.19 14:07

© РИА Новости. Владимир Астапкович

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Количество компаний, подавших заявки на участие в пилотном проекте по маркировке молочной продукции, достигло 124, сообщается в пресс-релизе ЦРПТ (оператор маркировки).

Как уточнили "Интерфаксу" в компании, в октябре было подано 59 заявок. В числе участников эксперимента - Пискаревский молочный завод (Санкт-Петербург), "ВакиноАгро" (Рязанская область), "Курское молоко" и другие.

"Участие в добровольном и бесплатном пилотном проекте позволит отрасли в комфортном режиме настроить свои внутренние процессы и с минимальными инвестициями перейти к обязательной маркировке продукции", - говорится в пресс-релизе.

В документе напоминается, что эксперимент по маркировке молочной продукции стартовал в июле 2019 года и продлится до конца февраля 2020 года. Обязательная маркировка молочной продукции вводится с 1 июня 2020 года.

ЦРПТ уточняет, что в ходе пилотного проекта уже найдено решение печати цифровых кодов в типографии в момент производства упаковки. Нанесение кода на производственной линии предприятия представители отрасли считали одним из наиболее сложных этапов работы в системе. Печать в типографии позволяет снизить до нуля затраты компаний на печатающее оборудование на линиях, считает оператор.

"Кроме того, по просьбе отрасли удалось найти решение для интеграции системы маркировки с системой ветеринарных сертификатов "Меркурий". Это исключает дублирование систем, компании смогут работать и с системой "Честный знак" (маркировка - ИФ), и с "Меркурием" (электронная ветсертификация - ИФ) по принципу одного окна - на объединенной веб-платформе", - говорится в пресс-релизе.

Между тем, как сообщалось, Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС) направил в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева письмо, в котором выражает "крайнюю обеспокоенность решением правительства о масштабной маркировке товаров и просит приостановить подготовку к внедрению маркировки новых категорий товаров, для которых требование обязательной маркировки не вступило в силу, в том числе и молочной продукции. Копия письма направлена и главе Минпромторга Денису Мантурову.

Согласно документу, с которым ознакомился "Интерфакс", его авторы считают, что для введения маркировки не был проведен анализ будущих затрат отраслей и ее экономического эффекта на рост себестоимости продукции и рост инфляции.

Авторы письма отмечают, что в ходе многочисленных обсуждений с представителями Минпромторга и оператором цифровой маркировки - ЦРПТ поднимался широкий круг вопросов, связанных с обоснованием и внедрением маркировки, но на большинство из них не было получено исчерпывающих ответов.

В связи с этим МЭС просит правительство провести совещание с участием Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, ФАС России, ЦРПТ и отраслевых союзов и ассоциаций по вопросу целесообразности внедрения масштабной маркировки товаров и оценки ее влияния на сокращение незаконного оборота продукции. Совет также просит до проведения такого обсуждения приостановить подготовку к внедрению маркировки новых категорий товаров, для которых требование обязательного нанесения средств идентификации не вступило в силу.

Одним из первых за введение обязательной маркировки только после проведения оценки ее целесообразности высказался Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), который объединяет ведущих производителей молочной продукции в РФ, в том числе и Danone.

Как заявляла ранее "Интерфаксу" вице-президент по корпоративным отношениям группы компаний Danone в России и СНГ Марина Балабанова, компания не считает возможным участвовать в пилотном проекте по маркировке молочной продукции. "Основным условием нашего участия в "пилоте" по маркировке было исключение готовой молочной продукции из "Меркурия". Поскольку этого не произошло, участвовать во внедрение двух параллельных систем прослеживаемости мы не считаем возможным. Как из-за финансовой, так и из-за человеческой нагрузки", - отмечала она.

Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка объединяет 11 общероссийских союзов и ассоциаций производителей и поставщиков продтоваров и сырья, 3 ассоциации, представляющие федеральные и региональные торговые сети и малоформатную торговлю, а также ТПП РФ и Союз потребителей России.

Оператор системы - "Центр развития перспективных технологий". ЦРПТ является совместным проектом USM Holding (50%), ГК "Ростех" (25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).