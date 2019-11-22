Наземное метро: Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
  
Определились с датой: стоимость медкомиссии для водителей изменится в следующем году
   
Смотри в оба: расстрелявший учеников колледжа в Приамурье был склонен к суициду
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
22.11.19 14:07

Более 120 компаний заявились к участию в эксперименте по маркировке молочной продукции в РФ

© РИА Новости. Владимир Астапкович
22 ноября. Interfax-Russia.ru - Количество компаний, подавших заявки на участие в пилотном проекте по маркировке молочной продукции, достигло 124, сообщается в пресс-релизе ЦРПТ (оператор маркировки).

Как уточнили "Интерфаксу" в компании, в октябре было подано 59 заявок. В числе участников эксперимента - Пискаревский молочный завод (Санкт-Петербург), "ВакиноАгро" (Рязанская область), "Курское молоко" и другие.

"Участие в добровольном и бесплатном пилотном проекте позволит отрасли в комфортном режиме настроить свои внутренние процессы и с минимальными инвестициями перейти к обязательной маркировке продукции", - говорится в пресс-релизе.

В документе напоминается, что эксперимент по маркировке молочной продукции стартовал в июле 2019 года и продлится до конца февраля 2020 года. Обязательная маркировка молочной продукции вводится с 1 июня 2020 года.

ЦРПТ уточняет, что в ходе пилотного проекта уже найдено решение печати цифровых кодов в типографии в момент производства упаковки. Нанесение кода на производственной линии предприятия представители отрасли считали одним из наиболее сложных этапов работы в системе. Печать в типографии позволяет снизить до нуля затраты компаний на печатающее оборудование на линиях, считает оператор.

"Кроме того, по просьбе отрасли удалось найти решение для интеграции системы маркировки с системой ветеринарных сертификатов "Меркурий". Это исключает дублирование систем, компании смогут работать и с системой "Честный знак" (маркировка - ИФ), и с "Меркурием" (электронная ветсертификация - ИФ) по принципу одного окна - на объединенной веб-платформе", - говорится в пресс-релизе.

Между тем, как сообщалось, Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС) направил в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева письмо, в котором выражает "крайнюю обеспокоенность решением правительства о масштабной маркировке товаров и просит приостановить подготовку к внедрению маркировки новых категорий товаров, для которых требование обязательной маркировки не вступило в силу, в том числе и молочной продукции. Копия письма направлена и главе Минпромторга Денису Мантурову.

Согласно документу, с которым ознакомился "Интерфакс", его авторы считают, что для введения маркировки не был проведен анализ будущих затрат отраслей и ее экономического эффекта на рост себестоимости продукции и рост инфляции.

Авторы письма отмечают, что в ходе многочисленных обсуждений с представителями Минпромторга и оператором цифровой маркировки - ЦРПТ поднимался широкий круг вопросов, связанных с обоснованием и внедрением маркировки, но на большинство из них не было получено исчерпывающих ответов.

В связи с этим МЭС просит правительство провести совещание с участием Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, ФАС России, ЦРПТ и отраслевых союзов и ассоциаций по вопросу целесообразности внедрения масштабной маркировки товаров и оценки ее влияния на сокращение незаконного оборота продукции. Совет также просит до проведения такого обсуждения приостановить подготовку к внедрению маркировки новых категорий товаров, для которых требование обязательного нанесения средств идентификации не вступило в силу.

Одним из первых за введение обязательной маркировки только после проведения оценки ее целесообразности высказался Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), который объединяет ведущих производителей молочной продукции в РФ, в том числе и Danone.

Как заявляла ранее "Интерфаксу" вице-президент по корпоративным отношениям группы компаний Danone в России и СНГ Марина Балабанова, компания не считает возможным участвовать в пилотном проекте по маркировке молочной продукции. "Основным условием нашего участия в "пилоте" по маркировке было исключение готовой молочной продукции из "Меркурия". Поскольку этого не произошло, участвовать во внедрение двух параллельных систем прослеживаемости мы не считаем возможным. Как из-за финансовой, так и из-за человеческой нагрузки", - отмечала она.

Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка объединяет 11 общероссийских союзов и ассоциаций производителей и поставщиков продтоваров и сырья, 3 ассоциации, представляющие федеральные и региональные торговые сети и малоформатную торговлю, а также ТПП РФ и Союз потребителей России.

Оператор системы - "Центр развития перспективных технологий". ЦРПТ является совместным проектом USM Holding (50%), ГК "Ростех" (25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.11.19 18:02
Срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования продлили на 72 часа
.
  22.11.19 14:01
Ленком получил второе имя - Марка Захарова
.
  22.11.19 12:43
ФСБ: девять террористов задержаны в Москве и регионах
.
  22.11.19 11:29
Поезда МЦД в первый день работы перевезли более полумиллиона пассажиров
.
  22.11.19 11:26
Аналоговое оборудование в московских поликлиниках заменят на цифровое до 2021 года
.
  22.11.19 11:18
В Москве расширят список льготных лекарств, отсутствие которых будут компенсировать деньгами
.
  22.11.19 10:36
Еще один небоскреб ввели в эксплуатацию в деловом центре "Москва-Сити"
.
  22.11.19 08:48
Зимний сезон открывается в московских парках
.
  22.11.19 08:45
Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени
.
  21.11.19 16:12
Завершается тестирование аттракционов в парке"Остров Мечты"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket