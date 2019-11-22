Путин: угроза распространения РСМД усилила напряженность в мире

22.11.19 14:19

© РИА Новости. Алексей Никольский

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Перспектива распространения ракет средней и малой дальности после выхода США из ДРМСД усилила напряженность в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) под надуманным предлогом. Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире", - сказал Путин в пятницу на заседании Совета безопасности России.

Он заявил, что в сложившихся условиях РФ должна адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможные изменения международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал.

"Отмечу, что за последние годы было немало сделано для качественного укрепления всех силовых структур. Во многом этому способствовало выполнение решений, принятых на заседании Совета безопасности России 5 июля 2013 года", - сказал президент, напомнив, что в России была обновлена военная доктрина.

Глава государства подчеркнул, что ведущие страны мира сегодня активно совершенствуют наступательные вооружения, расширяется ракетно-ядерный клуб.

"Так называемый ракетно-ядерный клуб по факту, вы все это хорошо знаете, пополняется новыми членами. Серьезную озабоченность вызывает и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, а также попытки милитаризации космоса", - сказал Путин Совбезу РФ.

Он отметил, что в мире возникает много факторов неопределенности из-за стремительного развития технологий, в том числе военных.

"Мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами. Много факторов неопределенности. Стремительно развиваются технологии, в том числе и военные. А конкуренция, соперничество усиливаются и приобретают новые формы", - сказал президент.

По его словам, перед Россией в ближайшие 10 лет стоит задача по укреплению военно-технического и кадрового потенциала.

"Наша задача на ближайшее десятилетие - продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации", - сказал Путин в пятницу на заседании Совета безопасности РФ.

Глава государства назвал несколько принципиальных моментов, на которые необходимо обратить особое внимание.

"Первое - необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации, прежде всего, за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств, материально-технических ресурсов", - подчеркнул Путин.

При этом он обратил внимание на то, что в России материально-технические ресурсы не такие большие, если сравнить с тем, сколько на эти цели выделяется средств другими ведущими государствами мира.

"Второе - важно совершенствовать систему управления военной организацией. Эта система должна быть современной, надежной, многофункциональной, обладать передовыми информационно-аналитическими комплексами, средствами связи и развития", - заявил президент РФ.

Путин сказал также, что при решении задач в области обороны и безопасности необходимо наладить четкое взаимодействие между силовыми структурами и органами власти всех уровней.