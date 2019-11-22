Первый в РФ региональный центр управления появится в Тульской области

22.11.19 14:31

Фото пресс-службы правительства Тульской области

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Первый Региональный центр управления, созданный по типу Национального центра управления обороной, будет создан в Туле, сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе межведомственной научно-практической конференции министерства обороны РФ в пятницу.

"Большое количество решаемых задач, а также динамично развивающиеся технологии - основа для создания современного эффективного управленческого механизма. Таким механизмом должен стать Региональный центр управления субъектом России. Мы видим его эффективность на примере работы Национального центра управления обороной РФ, а также центров управления МЧС, Минэнерго, Росатома", - цитирует пресс-служба областного правительства Дюмина.

По словам губернатора, Центр позволит улучшить качество управления регионом в разных сферах: здравоохранении, образовании, экономике, промышленности и других; а также анализировать текущую ситуацию в отраслях, прогнозировать варианты развития и, исходя из этого, моделировать и корректировать свою работу.

"Тульская область инициировала пилотный проект по созданию Регионального центра управления и организации оперативного обмена данными со всеми участниками межведомственного взаимодействия на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. К их числу относятся федеральные органы исполнительной власти, их территориальные подразделения и другие организации. Концепция тульского проекта была изучена и одобрена Совбезом РФ и поддержана президентом России Владимиром Путиным", - подчеркнул Дюмин.

"Работа Центра в тульском регионе позволит выстроить механизмы информационного обмена с участниками всех уровней управления, приобрести практический опыт. А результаты работы должны быть использованы для изменения действующей нормативно-правовой базы", - отметил тульский губернатор.

После апробации проекта доступ к комплекту исходной документации, а также перечню регламентов, необходимых для запуска и работы Центра, получат все субъекты России. Это поможет им создать собственные Центры по аналогии с "пилотом", развивая базовую модель с учетом своего географического положения, природных ресурсов и финансовых возможностей.