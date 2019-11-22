Минздрав намерен к 2035г почти на треть сократить потребление табака в РФ

22.11.19 14:34

© РИА Новости. Руслан Кривобок

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Минздрав России планирует в ближайшие 16 лет сократить потребление табака взрослыми на 27,6%, говорится в Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в РФ.

Ранее в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев подписал последний вариант антитабачной Концепции на период до 2035 года и дальнейшую перспективу, впервые предложенной еще в 2017 году.

"Ожидаемыми результатами реализации Концепции к 2035 году являются сокращение распространенности потребления табака населением Российской Федерации до 21 процента, сокращение розничных продаж сигарет и папирос на душу населения до 1 тыс. штук в год", - говорится в тексте концепции, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Согласно целевым показателям, представленным в документе за базовое значение принято потребление табака взрослыми россиянами на 31 декабря 2019 года, которое Минздрав оценивает в 29%. Розничные продажи сигарет и папирос на ту же дату составили 1,6 тыс. штук в год на душу населения.

Минздрав рассчитывает, что по итогам 2025 года потребление табака взрослыми сократиться до 26%, а в 2030 году - до 23,5%. Продажи сигарет - в 2025 году уменьшатся до 1,1 тыс. пачек в год, в 2030 году - до 1,05 тыс. штук в год.

В пресс-службе Минздрава отметили важность единого регулирования для табака, электронных сигарет и вейпов. "В основу Концепции заложен принцип единого регулирование табака и иной никотинсодержащей продукции, основываясь на ранее данном поручении председателя правительства РФ. Необходимость регулирования никотинсодержащей продукции связана с ростом потребления электронных средств доставки никотина и электронных средств нагревания табака во всем мире, прежде всего среди молодежи", - отметили в Минздраве.

Там добавили, что кроме положений по сокращению потребления населением табака, в Концепции впервые содержатся меры, направленные на защиту населения от никотиновой зависимости. "Также необходимо отметить меры, направленные на сокращение никотинсодержащей продукции, включая электронные средства доставки никотина и электронные средства нагревания табака", - заявили в пресс-службе.