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22.11.19 14:38
Юные пианисты в Уфе будут обучаться на уникальном концертном рояле
Она отметила, что это единственный рояль такого класса в республике.
"Он (инструмент - ИФ) стоит у нас в большом концертном зале. Рояль будет использоваться как в учебном процессе, так и для концертов, в которых, мы надеемся, будут принимать участие ведущие музыканты современности", - рассказала собеседница агентства.
Воробьева добавила, что переговоры "в этом направлении" уже начались.
По ее словам, рояль также будет использоваться при подготовке студентов училища.
В свою очередь, пресс-служба республиканского Минкультуры отмечает, что Shigeru Kawai - очень редкие музыкальные инструменты. "Их производитель - известная японская компания - делает ставку на безупречное качество и поэтому ежегодно выпускает не более 20 таких роялей", говорится в пресс-релизе.
Инструмент отличает "мощность и яркость звучания, богатство динамических возможностей".
Длина рояля достигает почти трех метров, а его вес превышает 500 кг.
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