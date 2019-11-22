Юные пианисты в Уфе будут обучаться на уникальном концертном рояле

22.11.19 14:38

© РИА Новости. Владимир Астапкович

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Большой концертный рояль Shigeru Kawai приобретен для училища искусств Уфы в рамках нацпроекта "Культура", сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" директор учреждения Лилия Воробьева.

Она отметила, что это единственный рояль такого класса в республике.

"Он (инструмент - ИФ) стоит у нас в большом концертном зале. Рояль будет использоваться как в учебном процессе, так и для концертов, в которых, мы надеемся, будут принимать участие ведущие музыканты современности", - рассказала собеседница агентства.

Воробьева добавила, что переговоры "в этом направлении" уже начались.

По ее словам, рояль также будет использоваться при подготовке студентов училища.

В свою очередь, пресс-служба республиканского Минкультуры отмечает, что Shigeru Kawai - очень редкие музыкальные инструменты. "Их производитель - известная японская компания - делает ставку на безупречное качество и поэтому ежегодно выпускает не более 20 таких роялей", говорится в пресс-релизе.

Инструмент отличает "мощность и яркость звучания, богатство динамических возможностей".

Длина рояля достигает почти трех метров, а его вес превышает 500 кг.