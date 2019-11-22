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22.11.19 14:48
Путин подтвердил курс на создание достойных условий военной службы
Выступая на заседании Совбеза РФ в пятницу, Путин напомнил, что за последние два года денежное довольствие военнослужащих выросло на 8,3%, увеличился размер военных пенсий.
Начиная с 2016 года в ВС РФ и других войсках более 42 тысяч военнослужащих получили постоянное жилье, почти 275 тысяч - служебное, продолжил Путин.
"Свыше 405 млрд рублей выделено на развитие накопительно-ипотечной системы для военнослужащих, в том числе в текущем, 2019 году, порядка 142 млрд. Хочу подчеркнуть, такая работа, безусловно, должна продолжаться. Не должно быть сбоев, связанных с индексацией денежного довольствия", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что создание "достойных условий службы" является определяющим направлением развития всей военной организации в России.
"Люди должны чувствовать, что, выполняя важнейшие (задачи), связанные с лишениями бытовыми, семейными лишениями, в условиях, связанных с повышенным риском и часто с угрозой для жизни, - выполняя эти задачи, люди должны понимать, чувствовать заботу со стороны Родины, со стороны органов власти, со стороны государства, ради которого они служат", - сказал Путин.
Также глава государства пообещал продолжить укрепление системы социальных гарантий для военнослужащих и их семей, в том числе индексацию денежного довольствия.
"Хочу подчеркнуть - такая работа, безусловно, должна продолжаться. Не должно быть сбоев, связанных с индексацией денежного довольствия (военных). Достойные условия жизни и службы - важнейшие, определяющие направления развития всей военной организации государства", - сказал президент.
Путин также остановился на развитии ипотечной системы для военных. Он сообщил, что свыше 405 млрд рублей выделены на развитие накопительно-ипотечной системы для военнослужащих, в том числе порядка 142 млрд в 2019 году.
Президент подчеркнул, что среди приоритетов развития военной организации страны - "повышение престижа военной службы, что напрямую связано с укреплением системы социальных гарантий для военнослужащих и их семей".
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