Грузовое паромное сообщение возобновлено между Турцией и Крымом

22.11.19 15:03

© РИА Новости. Максим Блинов

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Грузовое паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновлено, сообщила "Интерфаксу" директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова в пятницу.

"Возобновлено грузовое паромное сообщение, для экспортеров это возможность работать. Почти год не было сообщения ", - сказала она.

Между какими портами Турции и Крыма будут ходить паромы, Серова не уточнила.

Ранее паромное сообщение работало между Севастополем и Зонгулдаком. Оно было прервано весной 2017 года по решению турецкой стороны. Турция ввела запрет на заход в свои порты любых судов с Крымского полуострова в связи с непризнанием его российского статуса.