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22.11.19 15:06

Тариф на взлет-посадку в аэропорту Челябинска может вырасти на 28%

© РИА Новости. Александр Кондратюк
22 ноября. Interfax-Russia.ru - Тариф на взлет-посадку для российских авиакомпаний в аэропорту Челябинска может вырасти на 28% - до 719 рублей за тонну максимальной взлетной массы, следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы, который размещен на портале regulation.gov.ru.

Стоимость услуги по обеспечению авиационной безопасности может вырасти в 2,2 раза - до 588 рублей за тонну максимальной взлетной массы, сбор за предоставление аэровокзального комплекса - в два раза, до 158 рублей за одного пассажира.

В два раза, до 358 рублей, может увеличиться тариф на обслуживание одного пассажира.

В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу, она завершится 28 ноября.

Оператором аэропорта Челябинска является АО "Челябинское авиапредприятие", которое находится под управлением холдинга "Новапорт".

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Холдинг объединяет 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.

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