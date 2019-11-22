Около 1,4 тысяч дополнительных поездов запустят в России на период новогодних праздников

22.11.19 15:16

© РИА Новости. Илья Питалев

22 ноября. Interfax-Russia.ru - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) на период новогодних и рождественских праздников назначает порядка 1400 дополнительных поездов дальнего следования, сообщили РЖД.

"В период с 25 декабря 2019 года по 12 января 2020 года дополнительные поезда появятся на наиболее востребованных маршрутах", - говорится в сообщении.

В частности, дополнительные поезда совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Новороссийск, Архангельск, Котлас, Казань, Ижевск, Киров, Самару, Уфу, Пензу, Челябинск, Оренбург и другие города.

Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы назначены в Челябинск, Екатеринбург, Киров, Череповец, Архангельск, Смоленск и Великие Луки.

В РЖД уточнили, что в случае дальнейшего роста пассажиропотока возможно включение дополнительных вагонов в состав поезда.

Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".