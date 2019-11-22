ГП РФ проверит жалобы челябинских предпринимателей на многочисленные проверки

22.11.19 15:22

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка направит в Челябинскую область комиссию для выяснения обоснованности жалоб предпринимателей на большое количество проверок, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры по итогам встречи генпрокурора с предпринимателями в Екатеринбурге в пятницу.

"Генпрокурор сообщил, что принял решение направить в Челябинск сотрудников центрального аппарата прокуратуры для проведения тщательной проверки по факту многочисленных жалоб предпринимателей на необоснованные проверки", - говорится в сообщении.

В частности, пресс-служба уточняет, что представитель ООО "Горнолыжный курорт "Солнечная долина" (Миасс, Челябинской области) жаловался на действия должностных лиц регионального министерства экологии Челябинской области и местные органы МВД.

Согласно данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, бенефициаром компании горно-лыжного курорта является Олег Сиротин, которому также принадлежит клуб-отель на берегу озера Тургояк ООО "Золотой пляж".

В апреле текущего года Минэкологии области оштрафовало курорт на 540 тыс. рублей за нарушение правил пользования водами памятника природы озера Тургояк после утечки стоков предприятия из-за аварии на канализационном коллекторе.

Кроме того, министерство оценило в 70 млн рублей ущерб охраняемому озеру после самовольной отсыпки набережной на территории курорта.

Также областная прокуратура оштрафовала компанию за разведение мальков форели в акватории Тургояка, что запрещено природоохранным законодательством.