Правозащитники посетят экс-полковника Захарченко в колонии, если будет необходимость

22.11.19 15:39

© РИА Новости. Евгений Одиноков

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии посетят в исправительной колонии бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, осужденного за получение взятки и воспрепятствование правосудию, если возникнет такая необходимость.

"Если будет обращение от родственников или самого осужденного, то мы можем с ним встретиться и обсудить (возникшие вопросы - ИФ)", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" председатель ОНК Мордовии Валерий Крутов в пятницу.

Он отметил, что без соответствующего обращения визит правозащитников в колонию непосредственно для встречи с Захарченко не планируется.

"У нас есть план посещения колоний, а также внеплановые поездки. Будут непосредственные вопросы - будем встречаться. ИК-5 (где будет находиться Захарченко - ИФ) посещаем часто. В ближайшее время в плане посещения этой колонии нет", - сказал Крутов.

Он не смог уточнить информацию ряда СМИ о том, что Захарченко прибыл в ИК-5 в пятницу днем.

Агентство также не располагает подтверждением данной информации от УФСИН по Мордовии.

Ранее со ссылкой на Крутова сообщалось, что Захарченко уже прибыл в Мордовию и будет отбывать наказание в ИК-5 в поселке Леплей Зубово-Полянского района республики. После доставки в колонию осужденный сначала будет находиться в карантине.

Крутов также сообщал, что у правозащитников не возникало серьезных вопросов по поводу ИК-5.

Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил Захарченко к 13 годам заключения в колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 294 УК РФ). Суд также назначил Захарченко штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей. Бывший полицейский лишен звания полковника и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных структурах и органах власти. При этом суд оправдал Захарченко по одному из двух вмененных ему эпизодов получения взяток - за ним признано право на реабилитацию.

Мосгорсуд 17 октября смягчил приговор, снизив назначенный срок лишения свободы до 12,5 лет.

Согласно фабуле уголовного дела, Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей.

Кроме того, следствием и судом установлено, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Эпизод, по которому Захарченко был оправдан, касался якобы полученной им от Дусса вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки в $800 тыс.

Свою вину Захарченко не признал ни по одному из эпизодов. Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.