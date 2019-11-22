Крым может присоединиться к эксперименту с налогом для самозанятых

22.11.19 15:55

© РИА Новости. Евгений Филиппов

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Крым в 2020 году может быть включен в число регионов, где действует налог на профессиональный доход, в рамках работы по легализации мини-отелей, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Крым пока не попал в число регионов, где это вводится с 1 января, но у нас есть шанс попасть с 1 июля", - сказал он на встрече с представителями гостиничного бизнеса в пятницу.

Как сообщалось, эксперимент по введению налогового режима для самозанятых "Налог на профессиональный доход" стартовал 1 января в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Налоговая ставка составляет 4% и 6% (от сделок с физлицами и юрлицами или ИП соответственно). В эту ставку входят отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Условия эксперимента не будут меняться в течение десяти лет. Самозанятый может использовать новый спецрежим, если у него нет работодателя и наемных работников, он производит товары или оказывает услуги самостоятельно и зарабатывает на этом не более 2,4 млн рублей в год.

Госдума 21 ноября приняла в первом чтении законопроект, который с 1 января 2020 года включает в эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход еще 19 регионов России.

По данным Минтуризма Крыма, 40-50% всех средств размещения на территории региона работают "в тени": до 18 тыс. квартиросдатчиков и 4,5-5 тыс. малых отелей.