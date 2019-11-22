Наземное метро: Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
  
Определились с датой: стоимость медкомиссии для водителей изменится в следующем году
   
Смотри в оба: расстрелявший учеников колледжа в Приамурье был склонен к суициду
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
22.11.19 15:55

Крым может присоединиться к эксперименту с налогом для самозанятых

© РИА Новости. Евгений Филиппов
22 ноября. Interfax-Russia.ru - Крым в 2020 году может быть включен в число регионов, где действует налог на профессиональный доход, в рамках работы по легализации мини-отелей, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Крым пока не попал в число регионов, где это вводится с 1 января, но у нас есть шанс попасть с 1 июля", - сказал он на встрече с представителями гостиничного бизнеса в пятницу.

Как сообщалось, эксперимент по введению налогового режима для самозанятых "Налог на профессиональный доход" стартовал 1 января в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Налоговая ставка составляет 4% и 6% (от сделок с физлицами и юрлицами или ИП соответственно). В эту ставку входят отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Условия эксперимента не будут меняться в течение десяти лет. Самозанятый может использовать новый спецрежим, если у него нет работодателя и наемных работников, он производит товары или оказывает услуги самостоятельно и зарабатывает на этом не более 2,4 млн рублей в год.

Госдума 21 ноября приняла в первом чтении законопроект, который с 1 января 2020 года включает в эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход еще 19 регионов России.

По данным Минтуризма Крыма, 40-50% всех средств размещения на территории региона работают "в тени": до 18 тыс. квартиросдатчиков и 4,5-5 тыс. малых отелей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.11.19 14:01
Ленком получил второе имя - Марка Захарова
.
  22.11.19 12:43
ФСБ: девять террористов задержаны в Москве и регионах
.
  22.11.19 11:29
Поезда МЦД в первый день работы перевезли более полумиллиона пассажиров
.
  22.11.19 11:26
Аналоговое оборудование в московских поликлиниках заменят на цифровое до 2021 года
.
  22.11.19 11:18
В Москве расширят список льготных лекарств, отсутствие которых будут компенсировать деньгами
.
  22.11.19 10:36
Еще один небоскреб ввели в эксплуатацию в деловом центре "Москва-Сити"
.
  22.11.19 08:48
Зимний сезон открывается в московских парках
.
  22.11.19 08:45
Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени
.
  21.11.19 16:12
Завершается тестирование аттракционов в парке"Остров Мечты"
.
  21.11.19 15:30
Путин получил от Собянина именную карту "Тройка"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket