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22.11.19 15:59
Геном АЧС выявлен в продукции "Калининградского деликатеса"
"Установить с 19 ноября по 17 декабря 2019 года ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на территории Калининградской области на инфицированных объектах ООО "Калининградский деликатес" и ООО "Компас Трейд", - говорится в постановлении губернатора области, опубликованном на сайте регионального правительства.
В документе также представлен план мероприятий по ликвидации вируса АЧС на предприятиях, где производится и хранится готовая мясная продукция.
Как пояснили "Интерфаксу" в управлении регионального Россельхознадзора, геном вируса АЧС был выявлен в результате лабораторных исследований СП "Гвардейская ветеринарная лаборатория" в поступивших пробах готовой мясной продукции, выработанной на "Калининградском деликатесе" и находящейся на хранении в "Компас Трейд". Геном был обнаружен в мясном паштете "Калининградский".
По данным сайта "Калининградского деликатеса", он производит различные колбасы, мясо, паштеты, рулеты и сосиски.
По данным системы СПАРК-Интерфакс, ООО "Калининградский деликатес" зарегистрировано в 1997 году. Большей частью - 90% владеют граждане Литвы: Гинтарас Валанчюс, Эгле Кузмене, Линас Кузма, Каролина-Мария Кузмайте. Еще 10% этого ООО принадлежит ООО "Мясной деликатес", единственным владельцем которого является директор "Калининградского деликатеса" Аудрюс Каладжинскас.
ООО "Компас Трейд" зарегистрировано в 2001 году по тому же адресу, что и "Калининградский деликатес", занимается оптовой торговлей продуктами из мяса и птицы. Среди его владельцев - Валанчюс, Кузмене, Кузма, Кузмайте, а также Галина Бойко, которой, помимо этого, принадлежит доля в 20% в калининградском ООО "Литинвест" (наряду с этими же гражданами Литвы). Кроме того, она является генеральным директором ООО "Калининградский бекон", которое занимается разведение свиней.
Как сообщалось, в Калининградской области в последний раз вспышка АЧС фиксировалась в сентябре 2019 года на крупном свинокомплексе ООО "Прибалтийская мясная компания три". В результате было уничтожено 42,811 тыс. голов свиней.
При этом в 2019 году на территории области было зафиксировано два случая АЧС среди диких кабанов. В феврале министерство сельского хозяйства области заявило, что в регионе удалось стабилизировать эпизоотическую ситуацию по АЧС.
В Калининградской области в период с ноября 2017 года по декабрь 2018 года АЧС регистрировалась в 12 городских округах. Было установлено 24 эпизоотических очага в личных подсобных хозяйствах и на крупных свиноводческих предприятиях, а также 53 инфицированных объекта в дикой фауне. Общая численность уничтоженного в регионе поголовья свиней составила 135,06 тыс. животных.
Общие убытки региона от АЧС превысили для всех производителей и переработчиков свинины области 1 млрд рублей.
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