Наземное метро: Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
  
Определились с датой: стоимость медкомиссии для водителей изменится в следующем году
   
Смотри в оба: расстрелявший учеников колледжа в Приамурье был склонен к суициду
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
22.11.19 15:59

Геном АЧС выявлен в продукции "Калининградского деликатеса"

© РИА Новости. Игорь Зарембо
22 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Калининградской области ввели карантин на мясоперерабатывающем предприятии ООО "Калининградский деликатес" в связи с обнаруженным в его продукции геномом вируса африканской чумы свиней (АЧС), карантин также введен в ООО "Компас Трейд", которое занимается реализацией этой продукции.

"Установить с 19 ноября по 17 декабря 2019 года ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на территории Калининградской области на инфицированных объектах ООО "Калининградский деликатес" и ООО "Компас Трейд", - говорится в постановлении губернатора области, опубликованном на сайте регионального правительства.

В документе также представлен план мероприятий по ликвидации вируса АЧС на предприятиях, где производится и хранится готовая мясная продукция.

Как пояснили "Интерфаксу" в управлении регионального Россельхознадзора, геном вируса АЧС был выявлен в результате лабораторных исследований СП "Гвардейская ветеринарная лаборатория" в поступивших пробах готовой мясной продукции, выработанной на "Калининградском деликатесе" и находящейся на хранении в "Компас Трейд". Геном был обнаружен в мясном паштете "Калининградский".

По данным сайта "Калининградского деликатеса", он производит различные колбасы, мясо, паштеты, рулеты и сосиски.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, ООО "Калининградский деликатес" зарегистрировано в 1997 году. Большей частью - 90% владеют граждане Литвы: Гинтарас Валанчюс, Эгле Кузмене, Линас Кузма, Каролина-Мария Кузмайте. Еще 10% этого ООО принадлежит ООО "Мясной деликатес", единственным владельцем которого является директор "Калининградского деликатеса" Аудрюс Каладжинскас.

ООО "Компас Трейд" зарегистрировано в 2001 году по тому же адресу, что и "Калининградский деликатес", занимается оптовой торговлей продуктами из мяса и птицы. Среди его владельцев - Валанчюс, Кузмене, Кузма, Кузмайте, а также Галина Бойко, которой, помимо этого, принадлежит доля в 20% в калининградском ООО "Литинвест" (наряду с этими же гражданами Литвы). Кроме того, она является генеральным директором ООО "Калининградский бекон", которое занимается разведение свиней.

Как сообщалось, в Калининградской области в последний раз вспышка АЧС фиксировалась в сентябре 2019 года на крупном свинокомплексе ООО "Прибалтийская мясная компания три". В результате было уничтожено 42,811 тыс. голов свиней.

При этом в 2019 году на территории области было зафиксировано два случая АЧС среди диких кабанов. В феврале министерство сельского хозяйства области заявило, что в регионе удалось стабилизировать эпизоотическую ситуацию по АЧС.

В Калининградской области в период с ноября 2017 года по декабрь 2018 года АЧС регистрировалась в 12 городских округах. Было установлено 24 эпизоотических очага в личных подсобных хозяйствах и на крупных свиноводческих предприятиях, а также 53 инфицированных объекта в дикой фауне. Общая численность уничтоженного в регионе поголовья свиней составила 135,06 тыс. животных.

Общие убытки региона от АЧС превысили для всех производителей и переработчиков свинины области 1 млрд рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.11.19 14:01
Ленком получил второе имя - Марка Захарова
.
  22.11.19 12:43
ФСБ: девять террористов задержаны в Москве и регионах
.
  22.11.19 11:29
Поезда МЦД в первый день работы перевезли более полумиллиона пассажиров
.
  22.11.19 11:26
Аналоговое оборудование в московских поликлиниках заменят на цифровое до 2021 года
.
  22.11.19 11:18
В Москве расширят список льготных лекарств, отсутствие которых будут компенсировать деньгами
.
  22.11.19 10:36
Еще один небоскреб ввели в эксплуатацию в деловом центре "Москва-Сити"
.
  22.11.19 08:48
Зимний сезон открывается в московских парках
.
  22.11.19 08:45
Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени
.
  21.11.19 16:12
Завершается тестирование аттракционов в парке"Остров Мечты"
.
  21.11.19 15:30
Путин получил от Собянина именную карту "Тройка"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket