Проект концепции развития ВС РФ представят Путину до конца марта

22.11.19 16:13

© РИА Новости. Алексей Дружинин

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Проект новой концепции развития Вооруженных сил РФ будет доработан и представлен президенту до 30 марта 2020 года, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Обсуждали проект концепции развития строительства и развития Вооруженных сил. Важно то, что этот проект был поддержан. Вместе с тем, были высказаны дополнения и предложения по его корректировке", - сказал Патрушев журналистам в пятницу по итогам заседания Совета безопасности.

По словам Патрушева, проект концепции "будет министерством обороны совместно с другими ведомствами доработан, представлен в аппарат Совбеза и дальше на утверждение президенту до 30 марта следующего года".

Помимо этого, российские силовые ведомства до 1 июля 2020 года должны разработать концепции строительства и развития вооруженных формирований и органов.

"Ведомствам, а именно Росгвардии, МЧС, ФСО, ФСБ, СВР, ГУСП, даны поручения разработать концепции строительства и развития вооруженных формирований и органов. Это они должны сделать до 1 июля следующего года", - сказал он.

"Далее на основании принятых концепций будут разработаны планы по их реализации на 2021-2025 годы. Это будет сделано к 1 октября", - продолжил Патрушев.

Он также констатировал, что военно-политическая ситуация в мире развивается очень быстро и во многом в неблагоприятном направлении. "Поэтому мы говорили о совершенствовании военной организации, и, что важно, что президент сразу же во вступительном слове сформулировал приоритеты развития военной организации", - сказал секретарь Совета безопасности РФ.

Патрушев также допустил возможность корректировки военной доктрины РФ в случае необходимости. "С учетом проведенной работы Совет безопасности будет анализировать и даст предложения президенту по необходимости, если таковая будет, по внесению корректив в военную доктрину Российской Федерации", - сказал он.