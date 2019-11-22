Командир подлодки "Юрий Долгорукий" награжден орденом Мужества после залпа четырьмя "Булавами"

22.11.19 16:25

© РИА Новости. Павел Львов

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Командующий Северным флотом (СФ) Александр Моисеев вручил государственные награды отличившимся офицерам, сообщил в пятницу официальный представитель СФ Вадим Серга.

В соответствии с указом президента, за заслуги в укреплении обороноспособности страны, обеспечении безопасности государства и высокие личные показатели в служебной деятельности орден Мужества вручен командиру первого экипажа головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий" (проект 955 "Борей") капитану 1 ранга Владимиру Ширину.

"Под его командованием крейсер впервые в истории выполнил залповую стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке", - сказал Серга.

Кроме того, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" первой и второй степеней награждены офицеры штаба Северного флота капитан 1 ранга Андрей Милкин, капитан 3 ранга Вячеслав Самарцев, а также штурман авиазвена отдельного смешанного авиационного полка Северного флота майор Владимир Мухин.

Медали Суворова командующий Северным флотом вручил подполковнику Олегу Меновщикову и майору Александру Мануилову, а также капитану 3 ранга Андрею Сапунову и капитану медицинской службы Салиму Мурзаканову.

Медалью Жукова награждён капитан Алексей Грибанов, а медали Ушакова удостоен капитан 3 ранга Михаил Смирнов.

Награждение прошло в Североморске перед началом расширенного заседания Военного совета Северного флота.

В мае 2018 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" осуществил успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" по полигону "Кура" на Камчатке - стрельба таким количеством ракет на крейсерах этого проекта была проведена впервые.

"Юрий Долгорукий" - головная подлодка в проекте "Борей". Спроектирована Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". В конструкции АПЛ проекта "Борей" применены новейшие достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств, а также уникальные технические решения, улучшающие гидродинамику корпуса и значительно снижающие шумность.

"Юрий Долгорукий" был заложен на "Севмаше" в 1996 году. Спущен на воду в апреле 2007 года. Принят в состав ВМФ 10 января 2014 года вместе с ракетным комплексом "Булава". Входит в 31-ю дивизию подводных сил Северного флота в Гаджиево.