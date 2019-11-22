|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.11.19 16:25
Командир подлодки "Юрий Долгорукий" награжден орденом Мужества после залпа четырьмя "Булавами"
В соответствии с указом президента, за заслуги в укреплении обороноспособности страны, обеспечении безопасности государства и высокие личные показатели в служебной деятельности орден Мужества вручен командиру первого экипажа головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий" (проект 955 "Борей") капитану 1 ранга Владимиру Ширину.
"Под его командованием крейсер впервые в истории выполнил залповую стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке", - сказал Серга.
Кроме того, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" первой и второй степеней награждены офицеры штаба Северного флота капитан 1 ранга Андрей Милкин, капитан 3 ранга Вячеслав Самарцев, а также штурман авиазвена отдельного смешанного авиационного полка Северного флота майор Владимир Мухин.
Медали Суворова командующий Северным флотом вручил подполковнику Олегу Меновщикову и майору Александру Мануилову, а также капитану 3 ранга Андрею Сапунову и капитану медицинской службы Салиму Мурзаканову.
Медалью Жукова награждён капитан Алексей Грибанов, а медали Ушакова удостоен капитан 3 ранга Михаил Смирнов.
Награждение прошло в Североморске перед началом расширенного заседания Военного совета Северного флота.
В мае 2018 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" осуществил успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" по полигону "Кура" на Камчатке - стрельба таким количеством ракет на крейсерах этого проекта была проведена впервые.
"Юрий Долгорукий" - головная подлодка в проекте "Борей". Спроектирована Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". В конструкции АПЛ проекта "Борей" применены новейшие достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств, а также уникальные технические решения, улучшающие гидродинамику корпуса и значительно снижающие шумность.
"Юрий Долгорукий" был заложен на "Севмаше" в 1996 году. Спущен на воду в апреле 2007 года. Принят в состав ВМФ 10 января 2014 года вместе с ракетным комплексом "Булава". Входит в 31-ю дивизию подводных сил Северного флота в Гаджиево.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket