Автобус с пассажирами съехал с моста и упал на берег реки в Красноярском крае, есть пострадавшие

22.11.19 16:26

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Пассажирский автобус в пятницу попал в ДТП на трассе в Енисейском районе Красноярского края, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального главка МВД.

"Автобус съехал с моста на дороге Енисейск-Пировское и упал рядом с рекой Тюмениха. Четыре человека пострадали в результате происшествия, один в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его информации, всего автобусе находились 17 человек, включая водителя.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства происшествия.

По данным синоптиков, в настоящее время температура воздуха в районе происшествия - 20 градусов мороза.