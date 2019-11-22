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22.11.19 16:26
Автобус с пассажирами съехал с моста и упал на берег реки в Красноярском крае, есть пострадавшие
"Автобус съехал с моста на дороге Енисейск-Пировское и упал рядом с рекой Тюмениха. Четыре человека пострадали в результате происшествия, один в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
По его информации, всего автобусе находились 17 человек, включая водителя.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства происшествия.
По данным синоптиков, в настоящее время температура воздуха в районе происшествия - 20 градусов мороза.
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