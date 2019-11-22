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ВЭФ планируют сделать постоянно действующей площадкой с выездными сессиями в регионах Дальнего Востока

© РИА Новости. Евгений Биятов
22 ноября. Interfax-Russia.ru - Выездные сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) планируют проводить в течение всего года, а сам форум должен стать постоянно действующей площадкой, такое решение принято по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ-2020, сообщает пресс-служба полпредства в ДФО.

"В рамках подготовки к ВЭФ-2019 в индийском Мумбаи и в регионах Дальнего Востока состоялись выездные сессии, посвященные основным проблемам развития Дальнего Востока. Подобный формат должен быть сохранен при подготовке к следующему форуму", - цитирует пресс-служба полпредства советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.

По его словам, форум ежегодно подтверждает статус авторитетной и востребованной площадки для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики. Программа форума традиционно включает самые актуальные темы и форматы дискуссий.

ВЭФ-2019 прошел во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский с 4 по 6 сентября. В его работе приняло рекордное количество участников - более 8 500 человек из 65 государств и территорий. Было подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей. Состоялось более 120 мероприятий, в которых приняли участие около 700 спикеров и модераторов.

В пленарном заседании приняли участие президент РФ Владимир Путин и лидеры четырех иностранных государств - премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ. А за 5 лет проведения Форума в нем приняли участие восемь глав ведущих азиатских экономик.

ВЭФ проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2020 году VI Восточный экономический форум состоится 2-5 сентября.

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