Аэрофлот вернет владельцам "золотых" карт доступ в VIP-зал в Грозном

22.11.19 16:40

© РИА Новости. Саид Царнаев

22 ноября. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" вернет владельцам "золотых" бонусных карт с билетами в эконом-классе бесплатный доступ в бизнес-зал аэропорта в Грозном.

Как сообщалось, доступ был ограничен с 16 октября. Согласно информации на сайте "Аэрофлота", обслуживание возобновится 25 ноября.

"Аэрофлот" начал огранивать доступ в бизнес-залы региональных аэропортов в августе этого года. Как объяснял близкий к компании источник, затраты на обслуживание в VIP-залах "не соответствуют качеству предоставляемых в них услуг". В Европе компания тратит на это значительно меньше, утверждал он.

Сначала ограничения касались только владельцев "золотых" бонусных карт с билетами в эконом-классе, но с 1 ноября компания распространила их на "платиновых" и бизнес-пассажиров, закрыв для них VIP-зал в аэропорту Магнитогорска, затем в Новосибирске.