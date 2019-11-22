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22.11.19 16:40
Аэрофлот вернет владельцам "золотых" карт доступ в VIP-зал в Грозном
Как сообщалось, доступ был ограничен с 16 октября. Согласно информации на сайте "Аэрофлота", обслуживание возобновится 25 ноября.
"Аэрофлот" начал огранивать доступ в бизнес-залы региональных аэропортов в августе этого года. Как объяснял близкий к компании источник, затраты на обслуживание в VIP-залах "не соответствуют качеству предоставляемых в них услуг". В Европе компания тратит на это значительно меньше, утверждал он.
Сначала ограничения касались только владельцев "золотых" бонусных карт с билетами в эконом-классе, но с 1 ноября компания распространила их на "платиновых" и бизнес-пассажиров, закрыв для них VIP-зал в аэропорту Магнитогорска, затем в Новосибирске.
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