Кремль: расследование взрыва на полигоне в Неноксе не может быть публичным

22.11.19 16:56

© РИА Новости. Ольга Халманова

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Расследование ЧП под Северодвинском, в результате которого погибли семь человек, носит секретный характер, и его данные раскрытию не подлежат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, речь идет об испытании новых систем вооружений, вчера об этом говорил президент, и поэтому, конечно, расследование, которое может осуществляться и осуществляется в этой связи, никоим образом не может быть публичным, конечно же, оно носит исключительно закрытый, секретный характер", - сказал Песков в ходе общения с журналистами в пятницу.

Накануне президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которого погибли сотрудники в Северодвинске, не имеющей мировых аналогов и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.

"Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете. И несмотря ни на что, мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие", - сказал Путин в четверг на церемонии вручения вдовам сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, присужденных погибшим посмертно орденов Мужества.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе произошел инцидент с человеческими жертвами. "Росатом" позднее сообщил, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался. После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.

13 августа президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что, по данным Вашингтона, взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете "Скайфолл" (название российской ракеты "Буревестник" по классификации НАТО). "Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о качестве воздуха не только рядом с объектом (где проводилось испытание - ИФ), но и далеко за его пределами", - заявил Трамп.

Президент РФ Владимир Путин 21 августа сообщил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.