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22.11.19 17:00
Челябинская область к июню 2020 года планирует начать работать по экологическому стандарту
"Челябинская область является пилотным регионом, где создается и будет работать региональный экологический стандарт", - отметил Текслер.
Глава региона уточнил, что в ходе работы над созданием стандарта подписаны четырехсторонние соглашения с пятнадцатью крупнейшими предприятиями Челябинска и Магнитогорска, документ проходит стадии согласования соглашение с ПАО "Фортум".
Помимо этого, отметил Текслер, также проработаны 79 проектов подобных соглашений с крупными промпредприятиями других городов области.
"Экологический стандарт предполагает, что предприятия берут определенные обязательства перед обществом, которые нужно выполнять. Это требование времени и социальный запрос на качественное улучшение экологической ситуации", - подчеркнул губернатор.
Председатель координационного совета, руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, в свою чоередь, отметил, что в июне следующего года начнется тестирование сформулированного регионального стандарта.
"Это будет первая рабочая версия, в дальнейшем ее качество повысится", - сказал Исмаилов.
Он также уточнил, что региональный стандарт разрабатывается с учетом федеральных требований, но в отдельных положениях может превышать общероссийские нормативы.
"Это - первый стандарт в России, который имеет уровень регионального, но мы будем включать в него федеральные требования. Некоторые из них будут повышенными, часть будет носить обязательный характер, часть - добровольный", - пояснил Исмаилов.
По его словам, в декабре проектный офис приступит к формулированию стандарта с учетом утвержденного на совете техзадания. В его разработке примут участие промпредприятия, которые направили в группы своих представителей.
"Руководители предприятий смотрят документы, дают свои предложения. Мы сейчас с ними работаем очень плотно", - уточнил председатель координационного совета.
Он также подчеркнул, что экологический стандарт будет обязательным для вновь открывающихся предприятий.
"Все, что будет открываться заново, обязательно должно соответствовать самым высоким требованиям. Это - как социальная лицензия, которую должно выдать общество хозяйствующему субъекту, которое собирается работать в регионе. Оно должно доказать свою экологическую безопасность", - резюмировал Исмаилов.
Между тем вице-президент "Фортума" по тепловому бизнесу Парвиз Абдушукуров отметил, что разрабатываемый стандарт - локальный документ и является дополнительным к федеральным требованиям.
"Эти стандарты могут, безусловно, распространяться только на предприятия, которые вновь строятся или образуются. По нескольким причинам - как технологическим, так и экономическим - нельзя накладывать более жесткие обязательства требования на предприятия, которые построились ранее", - считает Абдушукуров.
Он также подчеркнул, что главным приоритетом формирования стандарта должно стать применением предприятием наилучших доступных технологий.
"Все дополнительные требования, наверное, должны быть добровольными", - отметил представитель компании.
Он также выразил мнение, что полный контроль над уровнем загрязнения атмосферы будет возможен только в случае стопроцентного замера выбросов.
"На все трубы и сбросы нужно поставить приборы. Как только они (приборы - ИФ) появятся, закончатся споры (на тему - ИФ) - кто именно загрязняет и нарушает (законодательство - ИФ), и с ними (нарушителями - ИФ) нужно будет работать точечно", - сказал Абдушукуров.
По его данным, "Фортум" в добровольном порядке уже установил приборы замера на все свои трубы, а в 2020 году оснастит контрольными счетчиками стоки.
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